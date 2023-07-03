Жители Баку покидают дома из-за сильного землетрясения 04 июля 2023 в 01:23 Размер текста - 17 + Произошло землетрясение магнитудой 5,5 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5. Из-за сильных подземных толчков жители города поспешно покидают свои дома. «В Баку произошло землетрясение, чувствовались сильные толчки. Жители спешно покидают дома», — передает информацию РИА Новости. Уточняется, что особенно сильные толчки отмечены столице Баку и на Апшеронском полуострове. Обновлено в 2:10: Сильные подземные толчки отмечены и в Дагестане. По данным МЧС, землетрясение произошло в Каспийском море. Ранее сообщалось, что на Камчатке и произошло землетрясение магнитудой 4,9. При этом местные жители не ощущали подземных толчков. В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5. Из-за сильных подземных толчков жители города поспешно покидают свои дома. «В Баку произошло землетрясение, чувствовались сильные толчки. Жители спешно покидают дома», — передает информацию РИА Новости. Уточняется, что особенно сильные толчки отмечены столице Баку и на Апшеронском полуострове. Обновлено в 2:10: Сильные подземные толчки отмечены и в Дагестане. По данным МЧС, землетрясение произошло в Каспийском море. Ранее сообщалось, что на Камчатке и произошло землетрясение магнитудой 4,9. При этом местные жители не ощущали подземных толчков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям