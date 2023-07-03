Жители Баку покидают дома из-за сильного землетрясения

Произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5. Из-за сильных подземных толчков жители города поспешно покидают свои дома.
«В Баку произошло землетрясение, чувствовались сильные толчки. Жители спешно покидают дома», — передает информацию РИА Новости. Уточняется, что особенно сильные толчки отмечены столице Баку и на Апшеронском полуострове.
Обновлено в 2:10: Сильные подземные толчки отмечены и в Дагестане. По данным МЧС, землетрясение произошло в Каспийском море.
Ранее сообщалось, что на Камчатке и произошло землетрясение магнитудой 4,9. При этом местные жители не ощущали подземных толчков.
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