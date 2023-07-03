Фото и видео с рыбалки пермяк опубликовал в соцсети
За день жителю Перми, его жене и другу удалось наловить полтора десятка хищных рыб. По словам рыбака, все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку.
«Сылва. За день полтора десятка клыкастых, лучше с утра, к обеду похуже. <…> Все рыбы отпущены домой», — написал Станислав Гольдфарб на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», где также выложено фото и видео с рыбалки.
Ранее еще один пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район. Вместе с другом ему удалось наловить более 30 килограммов окуней. Фотоотчет с рыбалки был опубликован с соцсети.
Пермяки рыбачили с лодки на Сылве
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