Пермяк похвастался уловом в полтора десятка хищных рыб. Фото, видео

04 июля 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Фото и видео с рыбалки пермяк опубликовал в соцсети Фото: Сергей Русанов © URA.RU За день жителю Перми, его жене и другу удалось наловить полтора десятка хищных рыб. По словам рыбака, все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку. «Сылва. За день полтора десятка клыкастых, лучше с утра, к обеду похуже. <…> Все рыбы отпущены домой», — написал Станислав Гольдфарб на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», где также выложено фото и видео с рыбалки. Ранее еще один пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район. Вместе с другом ему удалось наловить более 30 килограммов окуней. Фотоотчет с рыбалки был опубликован с соцсети. Пермяки рыбачили с лодки на Сылве Фото: страница VK Станислава Гольдфарба

За день жителю Перми, его жене и другу удалось наловить полтора десятка хищных рыб. По словам рыбака, все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку. «Сылва. За день полтора десятка клыкастых, лучше с утра, к обеду похуже. <…> Все рыбы отпущены домой», — написал Станислав Гольдфарб на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», где также выложено фото и видео с рыбалки. Ранее еще один пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район. Вместе с другом ему удалось наловить более 30 килограммов окуней. Фотоотчет с рыбалки был опубликован с соцсети.