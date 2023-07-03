03 июля 2023

Пермяк похвастался уловом в полтора десятка хищных рыб. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., рыбалка, рыба на крючке
Фото и видео с рыбалки пермяк опубликовал в соцсети Фото:

За день жителю Перми, его жене и другу удалось наловить полтора десятка хищных рыб. По словам рыбака, все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку.

«Сылва. За день полтора десятка клыкастых, лучше с утра, к обеду похуже. <…> Все рыбы отпущены домой», — написал Станислав Гольдфарб на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», где также выложено фото и видео с рыбалки.

Ранее еще один пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район. Вместе с другом ему удалось наловить более 30 килограммов окуней. Фотоотчет с рыбалки был опубликован с соцсети.

Пермяки рыбачили с лодки на Сылве
Пермяки рыбачили с лодки на Сылве
Фото:

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За день жителю Перми, его жене и другу удалось наловить полтора десятка хищных рыб. По словам рыбака, все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку. «Сылва. За день полтора десятка клыкастых, лучше с утра, к обеду похуже. <…> Все рыбы отпущены домой», — написал Станислав Гольдфарб на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», где также выложено фото и видео с рыбалки. Ранее еще один пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район. Вместе с другом ему удалось наловить более 30 килограммов окуней. Фотоотчет с рыбалки был опубликован с соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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