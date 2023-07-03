«Известия»: банки стали продавать сниженную ставку по ипотеке

04 июля 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье Фото: Московец Илья © URA.RU В России банки начали предлагать клиентам купить сниженную ставку по ипотеке, либо предлагают меньше процент по займу на первые три года, но при этом стоимость недвижимости может быть повышена, говорят участники рынка. «На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье. Речь идет о возможности купить сниженную ставку у кредитной организации или же снизить проценты по ипотеке на первые два-три года с одновременным завышением стоимости жилья», — рассказали в Центробанке. Об этом пишут «Известия». Как рассказали в «Сбере», у заемщиков есть возможность сделать меньше процент по ипотеке на весь срок, но тогда нужно внести единовременный платеж при оформлении кредита. Услуга пользуется популярностью, программой воспользовались более 22 тысяч человек. Другие участники рынка предлагают снизить процент на первые несколько лет заема, но при этом повышают стоимость жилья или продают сниженную ставку. Здесь сумма платежа варьируется от размера кредита. Но в некоторых случаях такая практика может привести к убыткам для клиента. В частности, когда клиент платит за комиссию или приобретает недвижимость у застройщика по завышенной стоимости. Ранее стало известно, что в России станет сложнее получить ипотеку с первоначальным минимальным взносом. Причиной тому стали надбавки к коэффициентам по ипотечным кредитам. Об этом заявила эксперт по недвижимости Милана Левченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России банки начали предлагать клиентам купить сниженную ставку по ипотеке, либо предлагают меньше процент по займу на первые три года, но при этом стоимость недвижимости может быть повышена, говорят участники рынка. «На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье. Речь идет о возможности купить сниженную ставку у кредитной организации или же снизить проценты по ипотеке на первые два-три года с одновременным завышением стоимости жилья», — рассказали в Центробанке. Об этом пишут «Известия». Как рассказали в «Сбере», у заемщиков есть возможность сделать меньше процент по ипотеке на весь срок, но тогда нужно внести единовременный платеж при оформлении кредита. Услуга пользуется популярностью, программой воспользовались более 22 тысяч человек. Другие участники рынка предлагают снизить процент на первые несколько лет заема, но при этом повышают стоимость жилья или продают сниженную ставку. Здесь сумма платежа варьируется от размера кредита. Но в некоторых случаях такая практика может привести к убыткам для клиента. В частности, когда клиент платит за комиссию или приобретает недвижимость у застройщика по завышенной стоимости. Ранее стало известно, что в России станет сложнее получить ипотеку с первоначальным минимальным взносом. Причиной тому стали надбавки к коэффициентам по ипотечным кредитам. Об этом заявила эксперт по недвижимости Милана Левченко.