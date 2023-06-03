03 июня 2023

Риелтор Левченко: россиянам станет сложнее получать ипотеку

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Российским банкам станет сложнее одобрить ипотеку, сказала Милана Левченко Фото:

В России станет сложнее получить ипотеку с первоначальным минимальным взносом. Причиной тому стали надбавки к коэффициентам по ипотечным кредитам. Об этом заявила эксперт по недвижимости Милана Левченко.

«С 1 июня Банк России установил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20%. <…> Скорее всего, получить кредит с минимальным первоначальным взносом станет сложнее», — сказала Милана Левченко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, из-за этого некоторые банки могут увеличить процент минимального взноса. Кто-то, возможно, введет надбавки к ставкам по кредитам. При этом крупные банки могут вовсе пока не менять условия для получения кредита. «В любом случае, самостоятельно одобрить ипотеку станет сложнее, ведь банки будут тщательнее выбирать клиентов», — резюмировала эксперт.

Ранее в Центробанке сообщили, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. В сообщении также уточнили, что в связи с этим банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. По словам начальника аналитического управления банка «БКФ» Максима Осадчего, такой шаг сильно повлияет на рынок недвижимости.

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В России станет сложнее получить ипотеку с первоначальным минимальным взносом. Причиной тому стали надбавки к коэффициентам по ипотечным кредитам. Об этом заявила эксперт по недвижимости Милана Левченко. «С 1 июня Банк России установил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20%. <…> Скорее всего, получить кредит с минимальным первоначальным взносом станет сложнее», — сказала Милана Левченко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По ее словам, из-за этого некоторые банки могут увеличить процент минимального взноса. Кто-то, возможно, введет надбавки к ставкам по кредитам. При этом крупные банки могут вовсе пока не менять условия для получения кредита. «В любом случае, самостоятельно одобрить ипотеку станет сложнее, ведь банки будут тщательнее выбирать клиентов», — резюмировала эксперт. Ранее в Центробанке сообщили, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. В сообщении также уточнили, что в связи с этим банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. По словам начальника аналитического управления банка «БКФ» Максима Осадчего, такой шаг сильно повлияет на рынок недвижимости.
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