В РФ хотят усилить Росгвардию спецназом после мятежа Пригожина

Полицейский спецназ «Гром» хотят переподчинить Росгвардии после недавнего мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три источника, близких к правоохранительным органам в разных регионах.
Подготовка «Грома» к передаче в Росгвардию началась после встреч президента Владимира Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые, как отметил президент, «обеспечили порядок и законность во время мятежа», передают «Ведомости». Источник уточнил, что пока соответствующего указа по переподчинению нет.
Изначально спецназ «Гром» находился внутри ликвидированной в 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Свои подразделения «Грома» были у каждого региона и на федеральном уровне. Начиная с весны этого года, в обязанности отрядов входят мероприятия по обеспечению физзащиты сотрудников оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий не только в сфере незаконного оборота наркотических средств, но и иных преступлений.
В ночь с 23 по 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю его частной армии (опровергнуто Министерством обороны). Спустя несколько часов его отряды заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. На это его сподвиг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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