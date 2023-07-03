В РФ хотят усилить Росгвардию спецназом после мятежа Пригожина

04 июля 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Силовые ведомства прорабатывают вопрос о переподчинении полицейского спецназа «Гром» Росгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Полицейский спецназ «Гром» хотят переподчинить Росгвардии после недавнего мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три источника, близких к правоохранительным органам в разных регионах. Подготовка «Грома» к передаче в Росгвардию началась после встреч президента Владимира Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые, как отметил президент, «обеспечили порядок и законность во время мятежа», передают «Ведомости». Источник уточнил, что пока соответствующего указа по переподчинению нет. Изначально спецназ «Гром» находился внутри ликвидированной в 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Свои подразделения «Грома» были у каждого региона и на федеральном уровне. Начиная с весны этого года, в обязанности отрядов входят мероприятия по обеспечению физзащиты сотрудников оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий не только в сфере незаконного оборота наркотических средств, но и иных преступлений. В ночь с 23 по 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю его частной армии (опровергнуто Министерством обороны). Спустя несколько часов его отряды заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. На это его сподвиг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейский спецназ «Гром» хотят переподчинить Росгвардии после недавнего мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили три источника, близких к правоохранительным органам в разных регионах. Подготовка «Грома» к передаче в Росгвардию началась после встреч президента Владимира Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые, как отметил президент, «обеспечили порядок и законность во время мятежа», передают «Ведомости». Источник уточнил, что пока соответствующего указа по переподчинению нет. Изначально спецназ «Гром» находился внутри ликвидированной в 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Свои подразделения «Грома» были у каждого региона и на федеральном уровне. Начиная с весны этого года, в обязанности отрядов входят мероприятия по обеспечению физзащиты сотрудников оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий не только в сфере незаконного оборота наркотических средств, но и иных преступлений. В ночь с 23 по 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю его частной армии (опровергнуто Министерством обороны). Спустя несколько часов его отряды заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. На это его сподвиг президент Белоруссии Александр Лукашенко.