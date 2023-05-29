В Госдуме хотят увеличить штрафы за прием на работу уклонистов от армии

29 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили увеличить штрафы за прием на работу уклонистов от армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российским властям предложили в несколько раз увеличить штрафы для работодателей, которые приняли на работу граждан без документов воинского учета. Об этом стало известно из законопроекта заксобрания Калужской области, направленного в Госдуму. Штраф может достигнуть 100 тысяч рублей. «Законопроектом предлагается ввести за оформление трудового договора без документов воинского учета штрафы на должностных лиц — в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», — сообщает «Парламентская газета». Как отмечается, появится штраф за скрытие от военного комиссариата сведений о принятых на работу или об уволенных с нее гражданах, которые обязаны состоять, но не состояли на воинском учете, в размере от пяти тысяч до 25 тысяч рублей. В таком же размере штраф хотят установить за сокрытие измененных данных о состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. В данный момент за трудоустройство военнообязанных граждан, которые скрываются от учета, грозит предупреждение либо штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Правительство одобрит законопроект в случае его доработки. В отзыве кабмина, в частности, указано, что безосновательно исключается административная ответственность за сокрытие от военного комиссариата данных о принятых на работу либо об уволенных с нее гражданах, которые обязаны состоять, но не состоят на воинском учете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским властям предложили в несколько раз увеличить штрафы для работодателей, которые приняли на работу граждан без документов воинского учета. Об этом стало известно из законопроекта заксобрания Калужской области, направленного в Госдуму. Штраф может достигнуть 100 тысяч рублей. «Законопроектом предлагается ввести за оформление трудового договора без документов воинского учета штрафы на должностных лиц — в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», — сообщает «Парламентская газета». Как отмечается, появится штраф за скрытие от военного комиссариата сведений о принятых на работу или об уволенных с нее гражданах, которые обязаны состоять, но не состояли на воинском учете, в размере от пяти тысяч до 25 тысяч рублей. В таком же размере штраф хотят установить за сокрытие измененных данных о состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. В данный момент за трудоустройство военнообязанных граждан, которые скрываются от учета, грозит предупреждение либо штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Правительство одобрит законопроект в случае его доработки. В отзыве кабмина, в частности, указано, что безосновательно исключается административная ответственность за сокрытие от военного комиссариата данных о принятых на работу либо об уволенных с нее гражданах, которые обязаны состоять, но не состоят на воинском учете.