Российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Истребители-бомбардировщики нанесли удар по трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук.
«На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск „Центр“, нанесли удары по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ», — заявил Александр Савчук, его слова приводит РИА Новости. Удар был нанесен при помощи управляемых авиационных бомб.
Украинские солдаты покинули Бахмут в конце мая. После этого они отступили к Красному Лиману. За месяц до этого армия России сообщила о поражении командного пункта и узла связи ВСУ, передает RT.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Украина потеряла все танки Leopard, которые поставили Польша и Португалия. Украина лишилась их во время неудачного контрнаступления.
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