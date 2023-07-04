Российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

04 июля 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, заявил Александр Савчук Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители-бомбардировщики нанесли удар по трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук. «На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск „Центр“, нанесли удары по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ», — заявил Александр Савчук, его слова приводит РИА Новости. Удар был нанесен при помощи управляемых авиационных бомб. Украинские солдаты покинули Бахмут в конце мая. После этого они отступили к Красному Лиману. За месяц до этого армия России сообщила о поражении командного пункта и узла связи ВСУ, передает RT. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Украина потеряла все танки Leopard, которые поставили Польша и Португалия. Украина лишилась их во время неудачного контрнаступления.

Истребители-бомбардировщики нанесли удар по трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук. «На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск „Центр“, нанесли удары по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ», — заявил Александр Савчук, его слова приводит РИА Новости. Удар был нанесен при помощи управляемых авиационных бомб. Украинские солдаты покинули Бахмут в конце мая. После этого они отступили к Красному Лиману. За месяц до этого армия России сообщила о поражении командного пункта и узла связи ВСУ, передает RT. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Украина потеряла все танки Leopard, которые поставили Польша и Португалия. Украина лишилась их во время неудачного контрнаступления.