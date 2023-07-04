Российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, заявил Александр Савчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители-бомбардировщики нанесли удар по трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск „Центр“, нанесли удары по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ», — заявил Александр Савчук, его слова приводит РИА Новости. Удар был нанесен при помощи управляемых авиационных бомб.

Украинские солдаты покинули Бахмут в конце мая. После этого они отступили к Красному Лиману. За месяц до этого армия России сообщила о поражении командного пункта и узла связи ВСУ, передает RT.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Украина потеряла все танки Leopard, которые поставили Польша и Португалия. Украина лишилась их во время неудачного контрнаступления.

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Истребители-бомбардировщики нанесли удар по трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук. «На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск „Центр“, нанесли удары по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ», — заявил Александр Савчук, его слова приводит РИА Новости. Удар был нанесен при помощи управляемых авиационных бомб. Украинские солдаты покинули Бахмут в конце мая. После этого они отступили к Красному Лиману. За месяц до этого армия России сообщила о поражении командного пункта и узла связи ВСУ, передает RT. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Украина потеряла все танки Leopard, которые поставили Польша и Португалия. Украина лишилась их во время неудачного контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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