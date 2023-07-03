Шойгу: Украина лишилась почти всех танков Leopard

Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией
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Вооруженные силы РФ. stock, артиллерия, пушка, stock
Украина лишились почти всех танков, которые ей отправили Польша и Португалия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила почти все танки Leopard на трех направлениях, которые были поставлены Украине Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

«Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% от поставленных танков Польшей и Португалией Украине», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны России в своем telegram-канале. Он отметил, что уничтоженные танки поставлялись со стороны Польши и Португалии.

Также Шойгу отметил, что Россия продолжает наносить поражение противнику. С начала контрнаступления Украина потеряла примерно 2,5 тысячи единиц вооружений.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Для этой операции ВСУ получили от разных стран Запада тяжелые танки. Провал первого этапа наступления обусловлен тем, что у России было примерно полгода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта. Также у РФ есть превосходство в воздухе, передает RT.

В Белом доме также признали провал первого этапа наступления. Его связали с плохой погодой и хорошей подготовкой Вооруженных сил России.

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Российская армия уничтожила почти все танки Leopard на трех направлениях, которые были поставлены Украине Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. «Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% от поставленных танков Польшей и Португалией Украине», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны России в своем telegram-канале. Он отметил, что уничтоженные танки поставлялись со стороны Польши и Португалии. Также Шойгу отметил, что Россия продолжает наносить поражение противнику. С начала контрнаступления Украина потеряла примерно 2,5 тысячи единиц вооружений. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Для этой операции ВСУ получили от разных стран Запада тяжелые танки. Провал первого этапа наступления обусловлен тем, что у России было примерно полгода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта. Также у РФ есть превосходство в воздухе, передает RT. В Белом доме также признали провал первого этапа наступления. Его связали с плохой погодой и хорошей подготовкой Вооруженных сил России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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