Более 10 рейсов перенаправили из Внуково в другие аэропорты из-за атаки беспилотников. Скрин

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, обслуживание самолета, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, служба наземной подготовки полетов
Самолеты сядут в других московских аэропортах Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

После атаки беспилотников по Новой Москве более 10 рейсов были перенаправлены из Внуково в другие московские аэропорты. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Судя по данным, самолеты, которые летели во Внуково, перенаправлены в Домодедово и Шереметьево. Изменения коснулись рейсов из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. РИА Новости передает, что в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее около Внуково были сбиты два беспилотника.

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После атаки беспилотников по Новой Москве более 10 рейсов были перенаправлены из Внуково в другие московские аэропорты. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково. Судя по данным, самолеты, которые летели во Внуково, перенаправлены в Домодедово и Шереметьево. Изменения коснулись рейсов из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. РИА Новости передает, что в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее около Внуково были сбиты два беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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