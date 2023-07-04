Самолеты сядут в других московских аэропортах
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
После атаки беспилотников по Новой Москве более 10 рейсов были перенаправлены из Внуково в другие московские аэропорты. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Судя по данным, самолеты, которые летели во Внуково, перенаправлены в Домодедово и Шереметьево. Изменения коснулись рейсов из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. РИА Новости передает, что в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее около Внуково были сбиты два беспилотника.
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