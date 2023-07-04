В Минобороны РФ рассказали подробности атаки ВСУ по Новой Москве

Минобороны РФ: пять дронов ВСУ пытались атаковать Новую Москву и Подмосковье
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Флэшмоб Чистый город Екатеринбург на улице Вайнера. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер
Минобороны России отразило атаку ВСУ по Московской области Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. Было поражено пять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что четыре беспилотника были сбиты системами ПВО. Последний упал на землю благодаря работе противодронных ружей. Никто не пострадал, нарушений зафиксировано не было.

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Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. Было поражено пять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что четыре беспилотника были сбиты системами ПВО. Последний упал на землю благодаря работе противодронных ружей. Никто не пострадал, нарушений зафиксировано не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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