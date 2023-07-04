В Минобороны РФ рассказали подробности атаки ВСУ по Новой Москве

Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. Было поражено пять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что четыре беспилотника были сбиты системами ПВО. Последний упал на землю благодаря работе противодронных ружей. Никто не пострадал, нарушений зафиксировано не было.
Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. Было поражено пять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что четыре беспилотника были сбиты системами ПВО. Последний упал на землю благодаря работе противодронных ружей. Никто не пострадал, нарушений зафиксировано не было.