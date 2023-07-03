В пермском автобусе ребенок обжег ноги о включенную печку. Фото

04 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Печка в автобусе оказалась включенной даже в летний период Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми ребенок обжег ноги о работающую в салоне автобуса печку. ЧП произошло в пятницу, 30 июня. Фотографии и пост о случившемся мама пострадавшей девочки разместила в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В пятницу вечером, в 18:00, проехав две остановки и приехав на конечную 32 автобуса (Голованово), дочь 2,5 года обожглась на центральной площадке автобуса, где ставят коляски. Там внизу, оказывается, проходит открытая батарея», — написала возмущенная пермячка. Женщина сообщила, что сначала девочке охлаждали ноги в реке, а ночью просто дули на ожоги, чтобы снять боль. «Как так можно? Перевозчики! Почему у вас открыты батареи? Еще и летом», — возмутилась пермячка. В комментариях женщине посоветовали подать иск к перевозчику. «Собирайте документы, и в суд», — написала Светлана Скулкина. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «РТ-Лайн», которое является перевозчиком на автобусном маршруте №32. Ноги девочки покраснели после того, как она была рядом с печкой в автобусе Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» На второй день ноги ребенка покрылись коростами Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

В Перми ребенок обжег ноги о работающую в салоне автобуса печку. ЧП произошло в пятницу, 30 июня. Фотографии и пост о случившемся мама пострадавшей девочки разместила в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В пятницу вечером, в 18:00, проехав две остановки и приехав на конечную 32 автобуса (Голованово), дочь 2,5 года обожглась на центральной площадке автобуса, где ставят коляски. Там внизу, оказывается, проходит открытая батарея», — написала возмущенная пермячка. Женщина сообщила, что сначала девочке охлаждали ноги в реке, а ночью просто дули на ожоги, чтобы снять боль. «Как так можно? Перевозчики! Почему у вас открыты батареи? Еще и летом», — возмутилась пермячка. В комментариях женщине посоветовали подать иск к перевозчику. «Собирайте документы, и в суд», — написала Светлана Скулкина. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «РТ-Лайн», которое является перевозчиком на автобусном маршруте №32.