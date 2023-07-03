03 июля 2023

В пермском автобусе ребенок обжег ноги о включенную печку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автобус, салон автобуса
Печка в автобусе оказалась включенной даже в летний период Фото:

В Перми ребенок обжег ноги о работающую в салоне автобуса печку. ЧП произошло в пятницу, 30 июня. Фотографии и пост о случившемся мама пострадавшей девочки разместила в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу вечером, в 18:00, проехав две остановки и приехав на конечную 32 автобуса (Голованово), дочь 2,5 года обожглась на центральной площадке автобуса, где ставят коляски. Там внизу, оказывается, проходит открытая батарея», — написала возмущенная пермячка. Женщина сообщила, что сначала девочке охлаждали ноги в реке, а ночью просто дули на ожоги, чтобы снять боль. «Как так можно? Перевозчики! Почему у вас открыты батареи? Еще и летом», — возмутилась пермячка.

В комментариях женщине посоветовали подать иск к перевозчику. «Собирайте документы, и в суд», — написала Светлана Скулкина. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «РТ-Лайн», которое является перевозчиком на автобусном маршруте №32.

Ноги девочки покраснели после того, как она была рядом с печкой в автобусе
Ноги девочки покраснели после того, как она была рядом с печкой в автобусе
На второй день ноги ребенка покрылись коростами
На второй день ноги ребенка покрылись коростами

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В Перми ребенок обжег ноги о работающую в салоне автобуса печку. ЧП произошло в пятницу, 30 июня. Фотографии и пост о случившемся мама пострадавшей девочки разместила в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В пятницу вечером, в 18:00, проехав две остановки и приехав на конечную 32 автобуса (Голованово), дочь 2,5 года обожглась на центральной площадке автобуса, где ставят коляски. Там внизу, оказывается, проходит открытая батарея», — написала возмущенная пермячка. Женщина сообщила, что сначала девочке охлаждали ноги в реке, а ночью просто дули на ожоги, чтобы снять боль. «Как так можно? Перевозчики! Почему у вас открыты батареи? Еще и летом», — возмутилась пермячка. В комментариях женщине посоветовали подать иск к перевозчику. «Собирайте документы, и в суд», — написала Светлана Скулкина. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «РТ-Лайн», которое является перевозчиком на автобусном маршруте №32.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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