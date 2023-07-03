На пляже элитного челябинского поселка заметили медведя и останки животных

В элитном поселке Еланчик (Сарафаново, Чебаркульский район, Челябинская область) мужчина встретил дикого медведя, возвращаясь с пляжа. Вблизи этого места также заметили останки животных, сообщили жители поселка в чате с управляющей компанией.
«Близ пляжа у озера Большой Еланчик собственником закрытого поселка „Еланчик“ был замечен медведь и следы его деятельности (останки животных). Просим незамедлительно принять меры для исключения неблагоприятных последствий», — говорится в обращении УК «КвадроИнвест» к «Единым дежурно-диспетчерским службам» (есть в распоряжении URA.RU).
Согласно документу, 3 июля медведь двинулся на жителя, когда тот выходил с пляжа. В последний момент животное развернулось и ушло. Управляющая компания направила обращение в Челябинск, Чебаркульский и Миасский городские округа.
«Обращение жителей поступило в общий чат. Управляющей компанией медведь замечен не был. Мы разбираемся в ситуации», — прокомментировала ситуацию директор «КвадроИнвест» Ксения Корицкая.
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