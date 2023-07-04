ФСБ задержала в Тюмени вербовщика ВСУ

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Мужчине грозит пожизненное заключение за госизмену Фото:

В Тюмени задержан пособник спецслужб Украины. Мужчина переманивал российских военных на сторону ВСУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону СВО», — сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Для убеждения преступник использовал заведомо ложные данные, дискредитирующие Вооруженные силы России. Он также гарантировал российским военным связь с представителями украинских спецслужб.

Задержанному вменяют статью о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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В Тюмени задержан пособник спецслужб Украины. Мужчина переманивал российских военных на сторону ВСУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. «В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону СВО», — сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Для убеждения преступник использовал заведомо ложные данные, дискредитирующие Вооруженные силы России. Он также гарантировал российским военным связь с представителями украинских спецслужб. Задержанному вменяют статью о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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