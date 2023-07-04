Соловьев осудил нападение на журналистку Милашину в Чечне

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Конференция СЖР по СО в Камерном театре. Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев заявил, что нападение на журналистов неприемлемо Фото:

Нападение на журналистов неприемлемо. Так председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал происшествие с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых в Чечне напали неизвестные вооруженные люди.

«Нападение на журналиста неприемлемо», — сказал Соловьев в беседе с «Ридусом». Он выразил надежду, правоохранительные органы сделают все, чтобы наказать виновных.

Милашину и Немова избили у выезда из аэропорта Грозного, куда они приехали на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. По данным telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», журналистка и адвокат получили тяжелые травмы. Женщине сломали несколько пальцев, и она постоянно теряет сознание. Мужчина получил ножевое ранение и стал плохо говорить.

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Нападение на журналистов неприемлемо. Так председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал происшествие с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых в Чечне напали неизвестные вооруженные люди. «Нападение на журналиста неприемлемо», — сказал Соловьев в беседе с «Ридусом». Он выразил надежду, правоохранительные органы сделают все, чтобы наказать виновных. Милашину и Немова избили у выезда из аэропорта Грозного, куда они приехали на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. По данным telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», журналистка и адвокат получили тяжелые травмы. Женщине сломали несколько пальцев, и она постоянно теряет сознание. Мужчина получил ножевое ранение и стал плохо говорить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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