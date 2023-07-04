Соловьев осудил нападение на журналистку Милашину в Чечне

04 июля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев заявил, что нападение на журналистов неприемлемо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нападение на журналистов неприемлемо. Так председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал происшествие с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых в Чечне напали неизвестные вооруженные люди. «Нападение на журналиста неприемлемо», — сказал Соловьев в беседе с «Ридусом». Он выразил надежду, правоохранительные органы сделают все, чтобы наказать виновных. Милашину и Немова избили у выезда из аэропорта Грозного, куда они приехали на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. По данным telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», журналистка и адвокат получили тяжелые травмы. Женщине сломали несколько пальцев, и она постоянно теряет сознание. Мужчина получил ножевое ранение и стал плохо говорить.

Нападение на журналистов неприемлемо. Так председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал происшествие с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых в Чечне напали неизвестные вооруженные люди. «Нападение на журналиста неприемлемо», — сказал Соловьев в беседе с «Ридусом». Он выразил надежду, правоохранительные органы сделают все, чтобы наказать виновных. Милашину и Немова избили у выезда из аэропорта Грозного, куда они приехали на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. По данным telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», журналистка и адвокат получили тяжелые травмы. Женщине сломали несколько пальцев, и она постоянно теряет сознание. Мужчина получил ножевое ранение и стал плохо говорить.