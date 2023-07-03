В Екатеринбурге отец Миши Бахтина вышел на пикет и требует Генпрокурора РФ Краснова. Фото

04 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет в Екатеринбурге с требованием предоставить препарат для тяжелобольного сына Фото: URA.RU Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19 (резиденция губернатора Свердловской области) с сыном. Мужчина просит исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза». Отец Миши надеется на то, что Генпрокурор РФ, чей приезд сегодня ждут в уральской столице, обратит внимание на их ситуацию. Об этом сообщает журналист URA.RU, который оказался на месте пикета. «Дмитрий Бахтин вместе с сыном вышли на одиночный пикет у здания свердловского правительства. Мужчина требует поставить сыну, у которого смертельный диагноз, препарат „Спинраза“. Охрана просит пройти Дмитрия с сыном в здание, но отец отказывается. Дело в том, что сегодня в Екатеринбурге ожидают приезда Генпрокурора РФ. Мужчина надеется, что Игорь Краснов заметит его пикет. Отец Миши надеется на то, что при содействии Игоря Краснова получится выбить препарата для сына», — передает корреспондент агентства. Также на пикете присутствует представитель семьи Бахтиных. На предложение охраны пройти в здание женщина также ответила отказом. Она также надеется на то, что Генпрокурор РФ Игорь Краснов заметит их. «Мы в ваши обещания не верим больше. У вас сегодня приезжает Генпрокурор РФ. Вот когда он приедет сюда и если посчитает нужным остановиться перед нами, мы расскажем о ситуации и наглядно документы все покажем, в том числе и на бездействие местной прокуратуры. У нас есть требование, мы хотим препарат получить», — отметила екатеринбурженка, которая отказалась называть свое имя. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения Свердловской области обратился к фармкомпании Biogen, которая производит препарат «Спинраза» для детей со СМА. В своем обращении чиновник просит предоставить исследования о совместимости препаратов «Спинраза» и «Золгенсма». Письмо написано в связи со скандалом, возникшим в семье Миши Бахтина, чьи родители требуют для сына препарат «Спинраза». Ранее мальчику был поставлен самый дорогой укол в мире — «Золгенсма». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19 (резиденция губернатора Свердловской области) с сыном. Мужчина просит исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза». Отец Миши надеется на то, что Генпрокурор РФ, чей приезд сегодня ждут в уральской столице, обратит внимание на их ситуацию. Об этом сообщает журналист URA.RU, который оказался на месте пикета. «Дмитрий Бахтин вместе с сыном вышли на одиночный пикет у здания свердловского правительства. Мужчина требует поставить сыну, у которого смертельный диагноз, препарат „Спинраза“. Охрана просит пройти Дмитрия с сыном в здание, но отец отказывается. Дело в том, что сегодня в Екатеринбурге ожидают приезда Генпрокурора РФ. Мужчина надеется, что Игорь Краснов заметит его пикет. Отец Миши надеется на то, что при содействии Игоря Краснова получится выбить препарата для сына», — передает корреспондент агентства. Также на пикете присутствует представитель семьи Бахтиных. На предложение охраны пройти в здание женщина также ответила отказом. Она также надеется на то, что Генпрокурор РФ Игорь Краснов заметит их. «Мы в ваши обещания не верим больше. У вас сегодня приезжает Генпрокурор РФ. Вот когда он приедет сюда и если посчитает нужным остановиться перед нами, мы расскажем о ситуации и наглядно документы все покажем, в том числе и на бездействие местной прокуратуры. У нас есть требование, мы хотим препарат получить», — отметила екатеринбурженка, которая отказалась называть свое имя. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения Свердловской области обратился к фармкомпании Biogen, которая производит препарат «Спинраза» для детей со СМА. В своем обращении чиновник просит предоставить исследования о совместимости препаратов «Спинраза» и «Золгенсма». Письмо написано в связи со скандалом, возникшим в семье Миши Бахтина, чьи родители требуют для сына препарат «Спинраза». Ранее мальчику был поставлен самый дорогой укол в мире — «Золгенсма».