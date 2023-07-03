Бывшего главного инспектора труда в Челябинской области отдали под суд

04 июля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Екатерины Захаровой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший главный инспектор труда Челябинской области Екатерина Захарова, обвиняемая в получении взяток, готовится к суду. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Челябинской области, обвиняемой по ч.2, п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что Захарова пошла на сделку с силовиками. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Захарову задержали сотрудники УФСБ по региону осенью 2022 года. В октябре того же года ей были предъявлены обвинения в получении крупных взяток. По версии следствия, Захарова в период с 2018 по 2022 года получила взятку от представителей двух фирм на общую сумму свыше 550 тысяч рублей. За это она подписывала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников без их фактического проведения.

Бывший главный инспектор труда Челябинской области Екатерина Захарова, обвиняемая в получении взяток, готовится к суду. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Челябинской области, обвиняемой по ч.2, п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что Захарова пошла на сделку с силовиками. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Захарову задержали сотрудники УФСБ по региону осенью 2022 года. В октябре того же года ей были предъявлены обвинения в получении крупных взяток. По версии следствия, Захарова в период с 2018 по 2022 года получила взятку от представителей двух фирм на общую сумму свыше 550 тысяч рублей. За это она подписывала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников без их фактического проведения.