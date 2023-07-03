03 июля 2023

Шумков обвинил прежние власти Кургана в поблажках недобросовестным перевозчикам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган
Вадим Шумков (в центре) высказался о недобросовестных курганских перевозчиках Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прежнюю администрацию Кургана за то, что они шли на поводу у недобросовестных перевозчиков. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия, где власти представили новые городские автобусы.

«Пять лет назад, по непонятным для меня причинам, городская администрация пошла на поводу у многих перевозчиков», — заявил Шумков на пресс-подходе. Среди таких перевозчиков были недобросовестные предприниматели, отметил губернатор.

Глава региона полагает, что перевозчики, работавшие с наличными средствами, избегали уплаты налогов. Современная реформа направлена на то, чтобы был регулируемый тариф перевозок, по городу ходили новые комфортные автобусы, а перевозчики платили налоги.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова пообещала закупить новые автобусы для города. Власти планируют приобрести технику на местном автобусном заводе.

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Глава Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прежнюю администрацию Кургана за то, что они шли на поводу у недобросовестных перевозчиков. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия, где власти представили новые городские автобусы. «Пять лет назад, по непонятным для меня причинам, городская администрация пошла на поводу у многих перевозчиков», — заявил Шумков на пресс-подходе. Среди таких перевозчиков были недобросовестные предприниматели, отметил губернатор. Глава региона полагает, что перевозчики, работавшие с наличными средствами, избегали уплаты налогов. Современная реформа направлена на то, чтобы был регулируемый тариф перевозок, по городу ходили новые комфортные автобусы, а перевозчики платили налоги. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова пообещала закупить новые автобусы для города. Власти планируют приобрести технику на местном автобусном заводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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