Глава Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прежнюю администрацию Кургана за то, что они шли на поводу у недобросовестных перевозчиков. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия, где власти представили новые городские автобусы.
«Пять лет назад, по непонятным для меня причинам, городская администрация пошла на поводу у многих перевозчиков», — заявил Шумков на пресс-подходе. Среди таких перевозчиков были недобросовестные предприниматели, отметил губернатор.
Глава региона полагает, что перевозчики, работавшие с наличными средствами, избегали уплаты налогов. Современная реформа направлена на то, чтобы был регулируемый тариф перевозок, по городу ходили новые комфортные автобусы, а перевозчики платили налоги.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова пообещала закупить новые автобусы для города. Власти планируют приобрести технику на местном автобусном заводе.
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