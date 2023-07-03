Шумков обвинил прежние власти Кургана в поблажках недобросовестным перевозчикам. Видео

04 июля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков (в центре) высказался о недобросовестных курганских перевозчиках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прежнюю администрацию Кургана за то, что они шли на поводу у недобросовестных перевозчиков. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия, где власти представили новые городские автобусы. «Пять лет назад, по непонятным для меня причинам, городская администрация пошла на поводу у многих перевозчиков», — заявил Шумков на пресс-подходе. Среди таких перевозчиков были недобросовестные предприниматели, отметил губернатор. Глава региона полагает, что перевозчики, работавшие с наличными средствами, избегали уплаты налогов. Современная реформа направлена на то, чтобы был регулируемый тариф перевозок, по городу ходили новые комфортные автобусы, а перевозчики платили налоги. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова пообещала закупить новые автобусы для города. Власти планируют приобрести технику на местном автобусном заводе.

Глава Курганской области Вадим Шумков раскритиковал прежнюю администрацию Кургана за то, что они шли на поводу у недобросовестных перевозчиков. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия, где власти представили новые городские автобусы. «Пять лет назад, по непонятным для меня причинам, городская администрация пошла на поводу у многих перевозчиков», — заявил Шумков на пресс-подходе. Среди таких перевозчиков были недобросовестные предприниматели, отметил губернатор. Глава региона полагает, что перевозчики, работавшие с наличными средствами, избегали уплаты налогов. Современная реформа направлена на то, чтобы был регулируемый тариф перевозок, по городу ходили новые комфортные автобусы, а перевозчики платили налоги. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова пообещала закупить новые автобусы для города. Власти планируют приобрести технику на местном автобусном заводе.