Мэр Ситникова пообещала закупить новые автобусы на курганском заводе. Видео

04 июля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Глава Кургана пообещала городу новые автобусы местного производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что власти планируют купить автобусы на местном заводе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с презентации нового транспорта. «Наши КАВЗы мы тоже будет закупать», — сообщила Ситникова журналистам. Это произошло во время осмотра новой партии автобусов, которые заменят старые ПАЗы. Вопрос о приобретении новой партии автобусов прорабатывается совместно с правительством области. Для подобной закупки понадобится субсидия из федерального бюджета. В ее рамках власти планируют закупить автобусы большой вместимости, которые производит Курганский автобусный завод. Мэр города отметила, что местные автобусы не хуже иностранных аналогов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представили новые автобусы. Более трех десятков новых автобусов вскоре заменят устаревший городской транспорт.

Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что власти планируют купить автобусы на местном заводе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с презентации нового транспорта. «Наши КАВЗы мы тоже будет закупать», — сообщила Ситникова журналистам. Это произошло во время осмотра новой партии автобусов, которые заменят старые ПАЗы. Вопрос о приобретении новой партии автобусов прорабатывается совместно с правительством области. Для подобной закупки понадобится субсидия из федерального бюджета. В ее рамках власти планируют закупить автобусы большой вместимости, которые производит Курганский автобусный завод. Мэр города отметила, что местные автобусы не хуже иностранных аналогов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представили новые автобусы. Более трех десятков новых автобусов вскоре заменят устаревший городской транспорт.