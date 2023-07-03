03 июля 2023

Мэр Ситникова пообещала закупить новые автобусы на курганском заводе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган
Глава Кургана пообещала городу новые автобусы местного производства Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что власти планируют купить автобусы на местном заводе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с презентации нового транспорта.

«Наши КАВЗы мы тоже будет закупать», — сообщила Ситникова журналистам. Это произошло во время осмотра новой партии автобусов, которые заменят старые ПАЗы.

Вопрос о приобретении новой партии автобусов прорабатывается совместно с правительством области. Для подобной закупки понадобится субсидия из федерального бюджета. В ее рамках власти планируют закупить автобусы большой вместимости, которые производит Курганский автобусный завод. Мэр города отметила, что местные автобусы не хуже иностранных аналогов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представили новые автобусы. Более трех десятков новых автобусов вскоре заменят устаревший городской транспорт.

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Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что власти планируют купить автобусы на местном заводе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с презентации нового транспорта. «Наши КАВЗы мы тоже будет закупать», — сообщила Ситникова журналистам. Это произошло во время осмотра новой партии автобусов, которые заменят старые ПАЗы. Вопрос о приобретении новой партии автобусов прорабатывается совместно с правительством области. Для подобной закупки понадобится субсидия из федерального бюджета. В ее рамках власти планируют закупить автобусы большой вместимости, которые производит Курганский автобусный завод. Мэр города отметила, что местные автобусы не хуже иностранных аналогов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представили новые автобусы. Более трех десятков новых автобусов вскоре заменят устаревший городской транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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