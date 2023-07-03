Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что власти планируют купить автобусы на местном заводе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с презентации нового транспорта.
«Наши КАВЗы мы тоже будет закупать», — сообщила Ситникова журналистам. Это произошло во время осмотра новой партии автобусов, которые заменят старые ПАЗы.
Вопрос о приобретении новой партии автобусов прорабатывается совместно с правительством области. Для подобной закупки понадобится субсидия из федерального бюджета. В ее рамках власти планируют закупить автобусы большой вместимости, которые производит Курганский автобусный завод. Мэр города отметила, что местные автобусы не хуже иностранных аналогов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представили новые автобусы. Более трех десятков новых автобусов вскоре заменят устаревший городской транспорт.
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