03 июля 2023

В Екатеринбурге стали чаще угонять авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего злоумышленники угоняют Hyundai Santa Fe и Kia Cerato Фото:

Число обращений в полицию из-за угона машин в Екатеринбурге увеличилось в первой половине 2023 года по сравнению с прошлогодним периодом. Марки Kia, Hyundai, BMW вызывают наибольший интерес у злоумышленников, говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование», которое есть в распоряжении URA.RU.

По итогам первых шести месяцев 2023 года, пик активности угонщиков пришелся на май. Самой популярной моделью у преступников оказалась Kia Rio. Также в число часто угоняемых машин входят Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.

Ранее URA.RU сообщало о задержании в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне.

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Число обращений в полицию из-за угона машин в Екатеринбурге увеличилось в первой половине 2023 года по сравнению с прошлогодним периодом. Марки Kia, Hyundai, BMW вызывают наибольший интерес у злоумышленников, говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование», которое есть в распоряжении URA.RU. По итогам первых шести месяцев 2023 года, пик активности угонщиков пришелся на май. Самой популярной моделью у преступников оказалась Kia Rio. Также в число часто угоняемых машин входят Hyundai Santa Fe и Kia Cerato. Ранее URA.RU сообщало о задержании в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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