В Екатеринбурге стали чаще угонять авто

04 июля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Чаще всего злоумышленники угоняют Hyundai Santa Fe и Kia Cerato Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число обращений в полицию из-за угона машин в Екатеринбурге увеличилось в первой половине 2023 года по сравнению с прошлогодним периодом. Марки Kia, Hyundai, BMW вызывают наибольший интерес у злоумышленников, говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование», которое есть в распоряжении URA.RU. По итогам первых шести месяцев 2023 года, пик активности угонщиков пришелся на май. Самой популярной моделью у преступников оказалась Kia Rio. Также в число часто угоняемых машин входят Hyundai Santa Fe и Kia Cerato. Ранее URA.RU сообщало о задержании в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне.

Число обращений в полицию из-за угона машин в Екатеринбурге увеличилось в первой половине 2023 года по сравнению с прошлогодним периодом. Марки Kia, Hyundai, BMW вызывают наибольший интерес у злоумышленников, говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование», которое есть в распоряжении URA.RU. По итогам первых шести месяцев 2023 года, пик активности угонщиков пришелся на май. Самой популярной моделью у преступников оказалась Kia Rio. Также в число часто угоняемых машин входят Hyundai Santa Fe и Kia Cerato. Ранее URA.RU сообщало о задержании в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне.