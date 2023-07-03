В Екатеринбурге стали чаще угонять авто

Число обращений в полицию из-за угона машин в Екатеринбурге увеличилось в первой половине 2023 года по сравнению с прошлогодним периодом. Марки Kia, Hyundai, BMW вызывают наибольший интерес у злоумышленников, говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование», которое есть в распоряжении URA.RU.
По итогам первых шести месяцев 2023 года, пик активности угонщиков пришелся на май. Самой популярной моделью у преступников оказалась Kia Rio. Также в число часто угоняемых машин входят Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.
Ранее URA.RU сообщало о задержании в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне.
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