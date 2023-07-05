Военный аналитик назвал главную проблему в обучении ВСУ в странах НАТО

Военный аналитик Михайлов: отсутствие единых знаний у ВСУ приводит к проблемам

05 июля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Только часть военных ВСУ умеет пользоваться техникой НАТО, отметил Александр Михайлов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие единых знаний в работе с военной техникой приводит к ошибкам ВСУ. Часть бойцов обучается на машинах из стран НАТО, другая знает только танки и бронемашины времен СССР, остальные оружие постсоветского периода, рассказал в беседе с URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Нужно, чтобы подразделения ВСУ действовали синхронно. Но у них одни обучались на советских боевых машинах, другие на технике переходного периода, которая создавалась, например, в Восточной Европе на основе наших типов вооружения времен СССР. И вот современная техника, которая производится конкретно странами НАТО и не имеет отношения к бывшему Советскому лагерю. То есть, это абсолютно разные школы военной техники. Получается, нужно во всех отраслях, во всех видах и родах войск проводить одновременно переобучение всего личного состава на абсолютно новую НАТОвскую технику. Но это технически невозможно, потому что, во-первых, машины приходят партиями, во-вторых, идут военные действия. ВСУ восемь лет тренировали украинскую армию, выборочно готовили офицеров, старший командный состав, но это бессистемное обучение, которое не имеет над собой нормальной научной базы. Это как курсы пройти, очень быстро, нефункционально», — объяснил Александр Михайлов. По словам военного аналитика, за короткий период обучения бойцы ВСУ могут получить знания только по управлению современной техникой стран НАТО. «Дрессировка украинских подразделений идет выборочно, бессистемно, людей готовят под определенные типы вооружений, которые поставляет Запад на Украину. При этом не дается соответствующая техническая база, языковая, а вся документация идет на языке производителей. Не даются знания по обслуживанию, эксплуатации. Одно дело — научить человека водить БМП (боевая машина пехоты) и стрелять из боевой машины, на это можно уйти 2-3 недели, а другое — делать что-то, когда двигатель сломался или полетела гусеница. Чтобы научить этому, нужны месяцы. Нужно эту машину разбирать, тренироваться. Поэтому у нас специалисты, даже в ходе учебки, проходят обучение шесть месяцев. Это минимум для получения учетной специальности на боевой машине», — подчеркнул Михайлов. Ранее журнал The Economist сообщил, что атаки ВСУ по защищенным российским позициям показали, что украинские войска имеют низкую подготовку. Армия несет тяжелые потери. Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой отметил URA.RU, что ВСУ лишились трети военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсутствие единых знаний в работе с военной техникой приводит к ошибкам ВСУ. Часть бойцов обучается на машинах из стран НАТО, другая знает только танки и бронемашины времен СССР, остальные оружие постсоветского периода, рассказал в беседе с URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Нужно, чтобы подразделения ВСУ действовали синхронно. Но у них одни обучались на советских боевых машинах, другие на технике переходного периода, которая создавалась, например, в Восточной Европе на основе наших типов вооружения времен СССР. И вот современная техника, которая производится конкретно странами НАТО и не имеет отношения к бывшему Советскому лагерю. То есть, это абсолютно разные школы военной техники. Получается, нужно во всех отраслях, во всех видах и родах войск проводить одновременно переобучение всего личного состава на абсолютно новую НАТОвскую технику. Но это технически невозможно, потому что, во-первых, машины приходят партиями, во-вторых, идут военные действия. ВСУ восемь лет тренировали украинскую армию, выборочно готовили офицеров, старший командный состав, но это бессистемное обучение, которое не имеет над собой нормальной научной базы. Это как курсы пройти, очень быстро, нефункционально», — объяснил Александр Михайлов. По словам военного аналитика, за короткий период обучения бойцы ВСУ могут получить знания только по управлению современной техникой стран НАТО. «Дрессировка украинских подразделений идет выборочно, бессистемно, людей готовят под определенные типы вооружений, которые поставляет Запад на Украину. При этом не дается соответствующая техническая база, языковая, а вся документация идет на языке производителей. Не даются знания по обслуживанию, эксплуатации. Одно дело — научить человека водить БМП (боевая машина пехоты) и стрелять из боевой машины, на это можно уйти 2-3 недели, а другое — делать что-то, когда двигатель сломался или полетела гусеница. Чтобы научить этому, нужны месяцы. Нужно эту машину разбирать, тренироваться. Поэтому у нас специалисты, даже в ходе учебки, проходят обучение шесть месяцев. Это минимум для получения учетной специальности на боевой машине», — подчеркнул Михайлов. Ранее журнал The Economist сообщил, что атаки ВСУ по защищенным российским позициям показали, что украинские войска имеют низкую подготовку. Армия несет тяжелые потери. Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой отметил URA.RU, что ВСУ лишились трети военных, которых готовили в течение девяти месяцев.