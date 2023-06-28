Генерал Липовой: ВСУ потеряли треть солдат, которых готовили 9 месяцев

29 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери подготовленных солдат в ходе наступления на позиции армии РФ, считает Сергей Липовой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления на оборонительные позиции российской армии потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Об этом URA.RU заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой. «За месяц наступления ВСУ одна треть бронетехники была потеряна. Столько же, если не больше, было потеряно личного состава из той группировки, которую они тщательно готовили в течение девяти месяцев. На сегодняшний день мы видим неуверенные действия киевского режима по направлениям в Харьковской, Запорожской областях», — сказал Сергей Липовой. Генерал-майор уточнил, что на фоне потерь украинские военные стараются саботировать приказы своего командования. «Личный состав сейчас предпочитает сдаваться, чем идти в наступление. Были случаи, когда водители-операторы боевой техники, которые прошли обучение в Европе, сознательно выводили из строя танки, бронетранспортеры, чтобы на них не идти в район боевых действий, наступать и быть уничтоженными. Это говорит о морально-психологическом состоянии ВСУ», — отметил он. «Можно предположить, что сейчас противник будет лихорадочно искать другие варианты ведения боевых действий в виде диверсий, рейдов разведывательно-диверсионных групп, чтобы показать перед своими Западными и заокеанскими хозяевами, что у них сохранился наступательный потенциал. От них требуют решительных действий, которых они показать не могут в течение месяца. Они отлично понимают, что в любой момент интерес к Украине как к государству, как к источнику вложения огромных военных и материальных средств со стороны заокеанских хозяев может пропасть, потому что закаченные ресурсы не дали результата, а они не безграничны», — заключил Липовой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления на оборонительные позиции российской армии потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Об этом URA.RU заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой. «За месяц наступления ВСУ одна треть бронетехники была потеряна. Столько же, если не больше, было потеряно личного состава из той группировки, которую они тщательно готовили в течение девяти месяцев. На сегодняшний день мы видим неуверенные действия киевского режима по направлениям в Харьковской, Запорожской областях», — сказал Сергей Липовой. Генерал-майор уточнил, что на фоне потерь украинские военные стараются саботировать приказы своего командования. «Личный состав сейчас предпочитает сдаваться, чем идти в наступление. Были случаи, когда водители-операторы боевой техники, которые прошли обучение в Европе, сознательно выводили из строя танки, бронетранспортеры, чтобы на них не идти в район боевых действий, наступать и быть уничтоженными. Это говорит о морально-психологическом состоянии ВСУ», — отметил он. «Можно предположить, что сейчас противник будет лихорадочно искать другие варианты ведения боевых действий в виде диверсий, рейдов разведывательно-диверсионных групп, чтобы показать перед своими Западными и заокеанскими хозяевами, что у них сохранился наступательный потенциал. От них требуют решительных действий, которых они показать не могут в течение месяца. Они отлично понимают, что в любой момент интерес к Украине как к государству, как к источнику вложения огромных военных и материальных средств со стороны заокеанских хозяев может пропасть, потому что закаченные ресурсы не дали результата, а они не безграничны», — заключил Липовой.