В свердловском минздраве объяснили отказ давать лекарство Мише Бахтину со СМА

Министр Карлов: Мише Бахтину со СМА не могут дать препарат, пока нет решения консилиума

04 июля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Мише Бахтину ранее ставили препарат «Золгенсма», при этом исследований, как он сочетается со «Спинразой», нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Препарат «Спинраза» для Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга не могут отдать его родителям, так как нет решения федерального консилиума. До этого ребенку ставили препарат «Золгенсма» и доказательств безопасного использования его вместе со «Спинразой» нет, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. «Препарат „Спинраза“ для Миши Бахтина по решению суда куплен министерством и хранится в аптеке. В структурах минздрава, в свердловских больницах нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол. Причина прежняя — в России и в мире нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования „Спинразы“ после препарата „Золгенсма“. Необходимо решение федерального консилиума», — отметил Карлов. Более того, продолжает министр, Миша Бахтин не наблюдался в Свердловской областной больнице больше года и медики не знают, в каком он сейчас состоянии. Поэтому последствия от инъекции могут быть непредсказуемыми. Но родители ребенка не идут на контакт с минздравом, хотя просили Следственный комитет организовать повторную врачебную комиссию. «Мы готовы это сделать. Я лично жду Мишу и его родителей у себя в кабинете, его ждут в областной детской больнице. Сегодня отцу мальчика было снова предложено привезти Мишу на осмотр, но мы получили категорический отказ», — добавил министр Карлов. Ранее URA.RU сообщало, что отец Миши Бахтина вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19 (резиденция губернатора Свердловской области) с сыном. Мужчина просит исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Препарат «Спинраза» для Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга не могут отдать его родителям, так как нет решения федерального консилиума. До этого ребенку ставили препарат «Золгенсма» и доказательств безопасного использования его вместе со «Спинразой» нет, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. «Препарат „Спинраза“ для Миши Бахтина по решению суда куплен министерством и хранится в аптеке. В структурах минздрава, в свердловских больницах нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол. Причина прежняя — в России и в мире нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования „Спинразы“ после препарата „Золгенсма“. Необходимо решение федерального консилиума», — отметил Карлов. Более того, продолжает министр, Миша Бахтин не наблюдался в Свердловской областной больнице больше года и медики не знают, в каком он сейчас состоянии. Поэтому последствия от инъекции могут быть непредсказуемыми. Но родители ребенка не идут на контакт с минздравом, хотя просили Следственный комитет организовать повторную врачебную комиссию. «Мы готовы это сделать. Я лично жду Мишу и его родителей у себя в кабинете, его ждут в областной детской больнице. Сегодня отцу мальчика было снова предложено привезти Мишу на осмотр, но мы получили категорический отказ», — добавил министр Карлов. Ранее URA.RU сообщало, что отец Миши Бахтина вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19 (резиденция губернатора Свердловской области) с сыном. Мужчина просит исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза».