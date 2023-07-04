Депутат Госдумы Гусев предложил срочно создать Московский купол безопасности

04 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

По мнению Гусева, за основу защиты от беспилотников надо взять «Железный купол» Израиля Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы. Такое заявление он сделал на фоне утренних атак беспилотников ВСУ по Новой Москве. В пример Гусев привел израильский «Железный купол», который позволяет сбивать ракеты. «Мы должны быть готовы к тому, что СВО продлится еще какое-то время. А значит, нужно перестраивать систему безопасности и защищать столицу от угроз», — заявил депутат в своем telegram-канале. Новость по теме Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Новую Москву. Видео По мнению Гусева, «купол» должен окружить Москву по периметру, включать в себя систему автоматического подавления всех беспилотников, усиленные средства радиоэлектронной борьбы для федеральных учреждений, социальных и инфраструктурных объектов и средства защиты для ключевых предприятий. «Средства на эти меры можно частично взять в виде трансфертов из федерального бюджета, частично снять с московских бюджетов на проведение различных праздников и массовых мероприятий», — отметил Гусев. Утром 4 июля стало известно о новой атаке беспилотников ВСУ по столице РФ. В Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы. Такое заявление он сделал на фоне утренних атак беспилотников ВСУ по Новой Москве. В пример Гусев привел израильский «Железный купол», который позволяет сбивать ракеты. «Мы должны быть готовы к тому, что СВО продлится еще какое-то время. А значит, нужно перестраивать систему безопасности и защищать столицу от угроз», — заявил депутат в своем telegram-канале. По мнению Гусева, «купол» должен окружить Москву по периметру, включать в себя систему автоматического подавления всех беспилотников, усиленные средства радиоэлектронной борьбы для федеральных учреждений, социальных и инфраструктурных объектов и средства защиты для ключевых предприятий. «Средства на эти меры можно частично взять в виде трансфертов из федерального бюджета, частично снять с московских бюджетов на проведение различных праздников и массовых мероприятий», — отметил Гусев. Утром 4 июля стало известно о новой атаке беспилотников ВСУ по столице РФ. В Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.