Депутат Госдумы Гусев предложил срочно создать Московский купол безопасности

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По мнению Гусева, за основу защиты от беспилотников надо взять «Железный купол» Израиля Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы. Такое заявление он сделал на фоне утренних атак беспилотников ВСУ по Новой Москве. В пример Гусев привел израильский «Железный купол», который позволяет сбивать ракеты.

«Мы должны быть готовы к тому, что СВО продлится еще какое-то время. А значит, нужно перестраивать систему безопасности и защищать столицу от угроз», — заявил депутат в своем telegram-канале.

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По мнению Гусева, «купол» должен окружить Москву по периметру, включать в себя систему автоматического подавления всех беспилотников, усиленные средства радиоэлектронной борьбы для федеральных учреждений, социальных и инфраструктурных объектов и средства защиты для ключевых предприятий. «Средства на эти меры можно частично взять в виде трансфертов из федерального бюджета, частично снять с московских бюджетов на проведение различных праздников и массовых мероприятий», — отметил Гусев.

Утром 4 июля стало известно о новой атаке беспилотников ВСУ по столице РФ. В Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы. Такое заявление он сделал на фоне утренних атак беспилотников ВСУ по Новой Москве. В пример Гусев привел израильский «Железный купол», который позволяет сбивать ракеты. «Мы должны быть готовы к тому, что СВО продлится еще какое-то время. А значит, нужно перестраивать систему безопасности и защищать столицу от угроз», — заявил депутат в своем telegram-канале. По мнению Гусева, «купол» должен окружить Москву по периметру, включать в себя систему автоматического подавления всех беспилотников, усиленные средства радиоэлектронной борьбы для федеральных учреждений, социальных и инфраструктурных объектов и средства защиты для ключевых предприятий. «Средства на эти меры можно частично взять в виде трансфертов из федерального бюджета, частично снять с московских бюджетов на проведение различных праздников и массовых мероприятий», — отметил Гусев. Утром 4 июля стало известно о новой атаке беспилотников ВСУ по столице РФ. В Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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