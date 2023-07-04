В Новой Москве были сбиты два дрона с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще один был поражен в Калужской области. URA.RU приводит всю информацию о ситуации.
Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. «По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы», — отметили экстренные спецслужбы, их слова приводит ТАСС.
Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. По данным экстренных служб, это были дроны самолетного типа.
По данным telegram-канала Shot, один из дронов упал на гараж в деревне Кривошеино в Новой Москве. Из-за этого начался сильный пожар. Данных о пострадавших нет.
Беспилотник-камикадзе устроил атаку на военную базу в Кубинке, он был сбит средствами РЭБ. Никто не пострадал, разрушений нет.
Рейсы, которые должны были приземлиться во Внуково, летят в другие аэропорты. Это как минимум 10 рейсов: из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми.