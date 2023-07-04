В сторону Москвы летели три дрона, сообщают экстренные службы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Атака беспилотников на Москву

В Новой Москве были сбиты два дрона с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще один был поражен в Калужской области. URA.RU приводит всю информацию о ситуации.