Свердловский автоэксперт рассказал, почему МВД не сможет лишить прав военнообязанных

Новая система об ограничении прав на управление автомобилем за неявку в военкомат не будет работать. Об этом URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять транспортным средством в случае неявки по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства был опубликован 3 июля, он вступает в силу 11 июля.
«Я могу сказать, что это работать вообще не будет в принципе. Для того, чтобы забрать водительские права, нужно военнообязанного водителя сначала найти и остановить. Сотрудников ГИБДД у нас уже не много осталось на дорогах. В России порядка 56 млн человек с водительскими правами, а военнообязанных во разы меньше. Это никого толком не коснется», — сказал собеседник агентства.
По словам Кирилла Форманчука, данная мера по большей части профилактическая. «В случае чего автомобилисты смогут пересесть на такси», — добавил он.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.