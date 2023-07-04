Свердловский автоэксперт рассказал, почему МВД не сможет лишить прав военнообязанных

Свердловский автоэксперт Форманчук: система по выявлению военнообязанных автомобилистов не сработает

04 июля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Военнообязанные автомобилисты смогут избежать лишения прав, считает Форманчук Фото: Московец Илья © URA.RU Новая система об ограничении прав на управление автомобилем за неявку в военкомат не будет работать. Об этом URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять транспортным средством в случае неявки по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства был опубликован 3 июля, он вступает в силу 11 июля. «Я могу сказать, что это работать вообще не будет в принципе. Для того, чтобы забрать водительские права, нужно военнообязанного водителя сначала найти и остановить. Сотрудников ГИБДД у нас уже не много осталось на дорогах. В России порядка 56 млн человек с водительскими правами, а военнообязанных во разы меньше. Это никого толком не коснется», — сказал собеседник агентства. По словам Кирилла Форманчука, данная мера по большей части профилактическая. «В случае чего автомобилисты смогут пересесть на такси», — добавил он.

Новая система об ограничении прав на управление автомобилем за неявку в военкомат не будет работать. Об этом URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять транспортным средством в случае неявки по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства был опубликован 3 июля, он вступает в силу 11 июля. «Я могу сказать, что это работать вообще не будет в принципе. Для того, чтобы забрать водительские права, нужно военнообязанного водителя сначала найти и остановить. Сотрудников ГИБДД у нас уже не много осталось на дорогах. В России порядка 56 млн человек с водительскими правами, а военнообязанных во разы меньше. Это никого толком не коснется», — сказал собеседник агентства. По словам Кирилла Форманчука, данная мера по большей части профилактическая. «В случае чего автомобилисты смогут пересесть на такси», — добавил он.