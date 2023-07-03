В Курганской области выбрали мэра, который планирует уйти через полгода

04 июля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Столбова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главой Далматовского муниципального округа Курганской области 4 июля выбрали Александра Столбова. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, связанного с региональными властями, Столбов планирует в следующем году покинуть эту должность. «Сегодня, на очередном заседании окружной думы был избран глава Далматовского муниципального округа. В итоге тайного голосования им стал действующий руководитель района Столбов Александр Васильевич. На заседании думы присутствовало 14 депутатов, и все единогласно отдали свой голос за Столбова А.В.», — указано в сообщении. Источник рассказал URA.RU, что Столбов не планировал идти на новый срок, но представители руководства региона попросили его остаться хотя бы до конца года, чтобы завершить важные для округа проекты. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Столбова по имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона. Столбов в 2019 году возглавил Далматовский район. До этого он руководил компанией «Автодор „Северо-Запад“», а также был председателем районной думы.

Главой Далматовского муниципального округа Курганской области 4 июля выбрали Александра Столбова. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, связанного с региональными властями, Столбов планирует в следующем году покинуть эту должность. «Сегодня, на очередном заседании окружной думы был избран глава Далматовского муниципального округа. В итоге тайного голосования им стал действующий руководитель района Столбов Александр Васильевич. На заседании думы присутствовало 14 депутатов, и все единогласно отдали свой голос за Столбова А.В.», — указано в сообщении. Источник рассказал URA.RU, что Столбов не планировал идти на новый срок, но представители руководства региона попросили его остаться хотя бы до конца года, чтобы завершить важные для округа проекты. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Столбова по имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона. Столбов в 2019 году возглавил Далматовский район. До этого он руководил компанией «Автодор „Северо-Запад“», а также был председателем районной думы.