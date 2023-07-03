В территориях Пермского края из-за засухи вводят режим ЧС

Засушливая погода в начале лета стала причиной гибели посевов в Пермском крае. Из-за этого власти как минимум двух муниципалитетов ввели у себя режим чрезвычайной ситуации. В Юсьвинском муниципальном округе отмечают, что гибель растений скажется и на животноводстве.
«В результате засухи остановились в развитии зерновые культуры, наблюдается высыхание корней. Также осложняется заготовка кормов. Многолетние травы, особенно клевер, высыхают на корню, травостой низкий, под угрозой заготовка сочных кормов. Невыполнение плана заготовки объемистых кормов и недобор урожая зерновых, приведут к снижению производства молока, а также к необходимости приобретения кормов на стороне», — говорит заведующий отделом сельского хозяйства округа Светлана Якина. Ее слова приводятся на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
В округе введен режим ЧС. Аналогичное решение приняли власти Чернушинского городского округа. Здесь восемь фермерских хозяйств уже заявили об убытках на 30 млн рублей.
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