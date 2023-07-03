03 июля 2023

В территориях Пермского края из-за засухи вводят режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
Долгое отсутствие дождей привело к гибели посевов Фото:

Засушливая погода в начале лета стала причиной гибели посевов в Пермском крае. Из-за этого власти как минимум двух муниципалитетов ввели у себя режим чрезвычайной ситуации. В Юсьвинском муниципальном округе отмечают, что гибель растений скажется и на животноводстве.

«В результате засухи остановились в развитии зерновые культуры, наблюдается высыхание корней. Также осложняется заготовка кормов. Многолетние травы, особенно клевер, высыхают на корню, травостой низкий, под угрозой заготовка сочных кормов. Невыполнение плана заготовки объемистых кормов и недобор урожая зерновых, приведут к снижению производства молока, а также к необходимости приобретения кормов на стороне», — говорит заведующий отделом сельского хозяйства округа Светлана Якина. Ее слова приводятся на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В округе введен режим ЧС. Аналогичное решение приняли власти Чернушинского городского округа. Здесь восемь фермерских хозяйств уже заявили об убытках на 30 млн рублей.

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Засушливая погода в начале лета стала причиной гибели посевов в Пермском крае. Из-за этого власти как минимум двух муниципалитетов ввели у себя режим чрезвычайной ситуации. В Юсьвинском муниципальном округе отмечают, что гибель растений скажется и на животноводстве. «В результате засухи остановились в развитии зерновые культуры, наблюдается высыхание корней. Также осложняется заготовка кормов. Многолетние травы, особенно клевер, высыхают на корню, травостой низкий, под угрозой заготовка сочных кормов. Невыполнение плана заготовки объемистых кормов и недобор урожая зерновых, приведут к снижению производства молока, а также к необходимости приобретения кормов на стороне», — говорит заведующий отделом сельского хозяйства округа Светлана Якина. Ее слова приводятся на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». В округе введен режим ЧС. Аналогичное решение приняли власти Чернушинского городского округа. Здесь восемь фермерских хозяйств уже заявили об убытках на 30 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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