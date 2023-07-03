В Губкинском начато строительство всесезонного глэмпинга «Северное сияние» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) появится первый купольный ресторан, возведенный на берегу реки Пякупур. Он будет размещаться на территории всесезонного глэмпинга «Северное сияние», сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

«Уже в следующем году жители смогут провести время в комфортных условиях на берегу Пякупура в черте города. В Губкинском начато строительство всесезонного глэмпинга „Северное сияние“. На территории планируется строительство купольного ресторана, рассчитанного на 60 человек», — рассказали в мэрии. Это будет первый подобный объект на Ямале.

В муниципалитете уточнили, что строители уже приступили к работе: возводится фундамент для деревянных домиков. Всего их будет три. Из каждого будет видно реку. Также на территории будут баня, купель, бассейн под куполом и мангальная зона. Строительство планируется по проекту ямальца Шахбоза Уктамова — победителя регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех».

Территория глэмпинга Мэрия Губкинского