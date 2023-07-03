03 июля 2023
02 июля 2023

В ЯНАО появится первый купольный ресторан на берегу реки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эко-пространство Дивий Камень. Сухой Лог, кемпинг, дивий камень, глэмпинг
В Губкинском начато строительство всесезонного глэмпинга «Северное сияние» Фото:

В Губкинском (ЯНАО) появится первый купольный ресторан, возведенный на берегу реки Пякупур. Он будет размещаться на территории всесезонного глэмпинга «Северное сияние», сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

«Уже в следующем году жители смогут провести время в комфортных условиях на берегу Пякупура в черте города. В Губкинском начато строительство всесезонного глэмпинга „Северное сияние“. На территории планируется строительство купольного ресторана, рассчитанного на 60 человек», — рассказали в мэрии. Это будет первый подобный объект на Ямале.

В муниципалитете уточнили, что строители уже приступили к работе: возводится фундамент для деревянных домиков. Всего их будет три. Из каждого будет видно реку. Также на территории будут баня, купель, бассейн под куполом и мангальная зона. Строительство планируется по проекту ямальца Шахбоза Уктамова — победителя регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех».

Территория глэмпинга
Территория глэмпинга
Ресторан под куполом
Ресторан под куполом

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В Губкинском (ЯНАО) появится первый купольный ресторан, возведенный на берегу реки Пякупур. Он будет размещаться на территории всесезонного глэмпинга «Северное сияние», сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета. «Уже в следующем году жители смогут провести время в комфортных условиях на берегу Пякупура в черте города. В Губкинском начато строительство всесезонного глэмпинга „Северное сияние“. На территории планируется строительство купольного ресторана, рассчитанного на 60 человек», — рассказали в мэрии. Это будет первый подобный объект на Ямале. В муниципалитете уточнили, что строители уже приступили к работе: возводится фундамент для деревянных домиков. Всего их будет три. Из каждого будет видно реку. Также на территории будут баня, купель, бассейн под куполом и мангальная зона. Строительство планируется по проекту ямальца Шахбоза Уктамова — победителя регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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