Лидеры стран ШОС выступили за дедолларизацию

Главы стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выступили против использования доллара. С такими заявлениями выступили президент Ирана Эбрахим Раиси и глава Китая Си Цзиньпин.
«Доллар как инструмент гегемонии Запада нужно удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка. Следует использовать национальные валюты», — заявил Эбрахим Раиси во время эфира на телеканале «Россия 24».
«Нужно наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием Банка развития ШОС», — отметил Си Цзиньпин. Он добавил, что Китай готов предоставить своим партнерам доступ к рынку для передачи опыта.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании ШОС, отметил, что против России ведется гибридная война. По его словам, против России были введены беспрецедентные санкции.
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