Путин заявил, что против России ведется гибридная война

04 июля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Против России ведется гибридная война, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Против РФ ведется гибридная война, страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «У наших границ внешними силами реализуется проект по созданию из соседней с нами страны Украины „анти-России“. Ее накачивали оружием восемь лет и всячески потакали неонацистской идеологии. Запад делал все, чтобы поставить под удар безопасность России. Против нас ведется настоящая гибридная война, используются беспрецедентные санкции», — заявил Владимир Путин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он отметил, что Россия противостоит западным действиям и будет развиваться.

Против РФ ведется гибридная война, страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «У наших границ внешними силами реализуется проект по созданию из соседней с нами страны Украины „анти-России“. Ее накачивали оружием восемь лет и всячески потакали неонацистской идеологии. Запад делал все, чтобы поставить под удар безопасность России. Против нас ведется настоящая гибридная война, используются беспрецедентные санкции», — заявил Владимир Путин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он отметил, что Россия противостоит западным действиям и будет развиваться.