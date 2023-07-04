Минцифры поддерживает избитых Милашину и Немова

Минцифры России поддерживает Елену Милашину и Александра Немова, на которых было совершено нападение. Министерство окажет необходимую поддержку пострадавшим, об этом оно сообщило в своем telegram-канале.
«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание», — сообщается в telegram-канале министерства. Там сообщили, что в правоохранительные органы уже направлены необходимые обращения.
Во вторник 4 июля в Чечне вооруженные люди напали на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По информации «Команды против пыток», у обоих множественные травмы: у журналиста сломаны пальцы рук, а также обрита голова, адвоката ранили в ногу.
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