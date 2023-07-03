В ЯНАО шиномонтажнику готовы платить больше, чем учителю в школе

Шиномонтажник могут платить 200 тысяч рублей, а учителю всего 70 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) рабочему, который занимается шиномонтажом, готовы платить до 200 тысяч рублей. Работнику предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуск и больничный, говорится в объявлении на «Авито».

«Шиномонтажник — от 50 до 200 тысяч рублей. Сменный график: 2/2, 3/3, 5/2. Справедливую оплату за труд, все переработки в сезон достойно оплачиваются, официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуск и больничный, карьерный рост», — говорится в объявлении.

Работодатель обещает предоставить необходимые инструменты, современное оборудование для работы, а также поддержку и заботу о сотрудниках компании, предоставление новогодних подарков детям. Еще рабочие смогут отдыхать в кругу коллег, участвовать в марафонах и конкурсах.

При этом в окружном банке вакансий размещена вакансия учителя в селе Херасим, которому предлагают зарплату от 44 тысяч до 70 тысяч рублей. В обязанности педагога входит воспитание и обучение школьников, содействие с социализации учеников, обеспечение режима соблюдения норм и правил охраны труда и пожарной безопасности, а также организация внеурочной деятельности.

Ранее сообщалось, что на Ямале продавец пива зарабатывает больше, чем учитель географии. Зарплата педагога могла достигнуть максимум 55 тысяч рублей, а заработок продавца начинался от 60 тысяч.