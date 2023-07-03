Бывший член КПРФ возглавил список партии-конкурента на выборах в гордуму Тюмени

Экс-депутат гордумы Тюмени Динар Абукин возглавил партийный список «Коммунистов России» на осенних выборах в новый созыв представительного органа. Об этом URA.RU сообщили в региональном обкоме партии. С 2013 по 2018 году Абукин заседал в гордуме как член КПРФ.
«Первый номер в партийном списке — Динар Абукин», — говорится в сообщении обкома. Второе место заняла Евгения Сафиева — первый секретарь Тюменского обкома, муниципальный депутат. Третье — Алина Чумудова — председатель волонтерской организации поддержки СВО « Ассоциация женщин России в городе Тюмени и Тюменской области при ДОСААФ».
Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит избрать 36 депутатов.
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