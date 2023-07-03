03 июля 2023

Бывший член КПРФ возглавил список партии-конкурента на выборах в гордуму Тюмени

Динар Абукин стал лидером списка «Коммунистов России» на выборах в гордуму Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по бюджету гордума. Тюмень, абукин динар
С 2013 по 2018 году Динар Абукин заседал в гордуме как член КПРФ Фото:

Экс-депутат гордумы Тюмени Динар Абукин возглавил партийный список «Коммунистов России» на осенних выборах в новый созыв представительного органа. Об этом URA.RU сообщили в региональном обкоме партии. С 2013 по 2018 году Абукин заседал в гордуме как член КПРФ.

«Первый номер в партийном списке — Динар Абукин», — говорится в сообщении обкома. Второе место заняла Евгения Сафиева — первый секретарь Тюменского обкома, муниципальный депутат. Третье — Алина Чумудова — председатель волонтерской организации поддержки СВО « Ассоциация женщин России в городе Тюмени и Тюменской области при ДОСААФ».

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит избрать 36 депутатов.

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Экс-депутат гордумы Тюмени Динар Абукин возглавил партийный список «Коммунистов России» на осенних выборах в новый созыв представительного органа. Об этом URA.RU сообщили в региональном обкоме партии. С 2013 по 2018 году Абукин заседал в гордуме как член КПРФ. «Первый номер в партийном списке — Динар Абукин», — говорится в сообщении обкома. Второе место заняла Евгения Сафиева — первый секретарь Тюменского обкома, муниципальный депутат. Третье — Алина Чумудова — председатель волонтерской организации поддержки СВО « Ассоциация женщин России в городе Тюмени и Тюменской области при ДОСААФ». Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит избрать 36 депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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