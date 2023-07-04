Автоэксперт объяснил жителям ХМАО, как подготовить машину к путешествию

Автоэксперт Соловьев: готовить машину к путешествию в ХМАО нужно за две недели до поездки

05 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Готовить машину к автопутешествию советуют за две недели до поездки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Готовить машину к автомобильному путешествию в ХМАО необходимо за две недели до поездки. Владелец автотехцентра MaxService Максим Соловьев рассказал URA.RU что, запас времени необходим не только на ремонт машины, но и подбор нужных запчастей, поскольку в сезон отпусков в автосервисах большие очереди. «Не первый раз сталкиваемся, когда человек приезжает и говорит, что ему завтра-послезавтра в отпуск. А при осмотре выявляется большой спектр неисправностей, на что сервисы бессильны, например, с подбором запчастей. Обратиться на осмотр нужно хотя бы за две недели, чтобы была возможность заказать запчасти и отремонтировать. В сезон отпусков с мая по август люди начинают интенсивно заниматься автомобилями, поэтому большинство сервисов заняты», — поясняет Соловьев. Кроме стандартной проверки технических жидкостей, состояния колес и запаски, для длительных поездок эксперт советует проводить детальный осмотр автомобиля. «Любая неисправность является неисправностью. Будь-то разорванный пыльник или небольшая трещина. Все это может аукнуться через месяц, а может через неделю», — добавляет автоэксперт. Не лишним в путешествии будет ремонтный набор: домкрат, ключи и отвертки. Однако Соловьев советует подбирать инструменты исходя из собственных навыков ремонта машин. «Нужно брать те инструменты, с которыми мы сможем совладать. Даже вот заменить стартер на „Лексусе“ не каждый слесарь сможет. А новые автомобили вообще минимально укомплектованы. Взять, например, во внимание Mercedes и BMW, где запасные колеса просто отсутствуют. У них специальный спрей, который заполняет колесо и некоторое время позволяет проехать. Поэтому кроме стандартов ПДД, нужно следовать еще и инструкциям производителей», — резюмирует Соловьев. Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать машину для северных регионов. Агентство обсудило с экспертами, автомобильные бренды, которые лучше всего подходят для сурового климата ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Готовить машину к автомобильному путешествию в ХМАО необходимо за две недели до поездки. Владелец автотехцентра MaxService Максим Соловьев рассказал URA.RU что, запас времени необходим не только на ремонт машины, но и подбор нужных запчастей, поскольку в сезон отпусков в автосервисах большие очереди. «Не первый раз сталкиваемся, когда человек приезжает и говорит, что ему завтра-послезавтра в отпуск. А при осмотре выявляется большой спектр неисправностей, на что сервисы бессильны, например, с подбором запчастей. Обратиться на осмотр нужно хотя бы за две недели, чтобы была возможность заказать запчасти и отремонтировать. В сезон отпусков с мая по август люди начинают интенсивно заниматься автомобилями, поэтому большинство сервисов заняты», — поясняет Соловьев. Кроме стандартной проверки технических жидкостей, состояния колес и запаски, для длительных поездок эксперт советует проводить детальный осмотр автомобиля. «Любая неисправность является неисправностью. Будь-то разорванный пыльник или небольшая трещина. Все это может аукнуться через месяц, а может через неделю», — добавляет автоэксперт. Не лишним в путешествии будет ремонтный набор: домкрат, ключи и отвертки. Однако Соловьев советует подбирать инструменты исходя из собственных навыков ремонта машин. «Нужно брать те инструменты, с которыми мы сможем совладать. Даже вот заменить стартер на „Лексусе“ не каждый слесарь сможет. А новые автомобили вообще минимально укомплектованы. Взять, например, во внимание Mercedes и BMW, где запасные колеса просто отсутствуют. У них специальный спрей, который заполняет колесо и некоторое время позволяет проехать. Поэтому кроме стандартов ПДД, нужно следовать еще и инструкциям производителей», — резюмирует Соловьев. Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать машину для северных регионов. Агентство обсудило с экспертами, автомобильные бренды, которые лучше всего подходят для сурового климата ХМАО.