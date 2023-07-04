Путин не сомневается в победе России в СВО

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин призвал не сомневаться в победе России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что страна одержит победу в спецоперации. Об этом он заявил на встрече с выпускниками РАНХиГС.

«Сомнений нет (в победе — прим. URA.RU.)… Самое главное для нас, нужно поддерживать движение вперед вместе с Россией. Это принципиальный, самый важный вопрос», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин во время глав государств ШОС заявлял, что против РФ ведется гибридная война, в ходе которой страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Он подчеркивал, что Россия противостоит враждебным действиям и будет развиваться.

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Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что страна одержит победу в спецоперации. Об этом он заявил на встрече с выпускниками РАНХиГС. «Сомнений нет (в победе — прим. URA.RU.)… Самое главное для нас, нужно поддерживать движение вперед вместе с Россией. Это принципиальный, самый важный вопрос», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Ранее Путин во время глав государств ШОС заявлял, что против РФ ведется гибридная война, в ходе которой страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Он подчеркивал, что Россия противостоит враждебным действиям и будет развиваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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