Путин не сомневается в победе России в СВО

Путин призвал не сомневаться в победе России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что страна одержит победу в спецоперации. Об этом он заявил на встрече с выпускниками РАНХиГС.
«Сомнений нет (в победе — прим. URA.RU.)… Самое главное для нас, нужно поддерживать движение вперед вместе с Россией. Это принципиальный, самый важный вопрос», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин во время глав государств ШОС заявлял, что против РФ ведется гибридная война, в ходе которой страны Запада вводят беспрецедентные санкции. Он подчеркивал, что Россия противостоит враждебным действиям и будет развиваться.
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