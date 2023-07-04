Бастрыкин поручил главе чеченского СК провести проверку после избиения журналистки Милашиной

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Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту нападения на Елену Милашину Фото:
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления, генерал-лейтенанту юстиции Виталию Волкову предоставить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину в Чеченской республике. Об этом сообщает СК РФ.

«[Необходимо] провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — дал такое поручение Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале Следком.

Омбудсмен Чеченской республики Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину диверсией. Сама журналистка и ее адвокат были избиты 4 июля. У Елены Милашиной обнаружили множество переломов.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления, генерал-лейтенанту юстиции Виталию Волкову предоставить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину в Чеченской республике. Об этом сообщает СК РФ. «[Необходимо] провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — дал такое поручение Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале Следком. Омбудсмен Чеченской республики Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину диверсией. Сама журналистка и ее адвокат были избиты 4 июля. У Елены Милашиной обнаружили множество переломов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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