Бастрыкин поручил главе чеченского СК провести проверку после избиения журналистки Милашиной 04 июля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту нападения на Елену Милашину Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Скандал вокруг семьи Янгулбаевых в Чечне Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления, генерал-лейтенанту юстиции Виталию Волкову предоставить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину в Чеченской республике. Об этом сообщает СК РФ. «[Необходимо] провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — дал такое поручение Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале Следком. Омбудсмен Чеченской республики Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину диверсией. Сама журналистка и ее адвокат были избиты 4 июля. У Елены Милашиной обнаружили множество переломов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления, генерал-лейтенанту юстиции Виталию Волкову предоставить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину в Чеченской республике. Об этом сообщает СК РФ. «[Необходимо] провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — дал такое поручение Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале Следком. Омбудсмен Чеченской республики Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину диверсией. Сама журналистка и ее адвокат были избиты 4 июля. У Елены Милашиной обнаружили множество переломов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям