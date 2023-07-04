Избитую в Грозном журналистку Милашину доставят в Москву

04 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

У Елену Милашину доставят в Москву бортом МЧС, заявил Тамерлан Цогоев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг семьи Янгулбаевых в Чечне Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова планируют доставить в Москву из Беслана бортом МЧС. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев. «Вероятно, Милашину и Немова бортом МЧС их доставят в Москву», — передает слова Цогоева ТАСС. Он добавил, что состояние Милашиной требует обследования и она сейчас проходит МРТ, так как у нее обнаружено множество переломов, а у Немова имеется ножевое ранение и также несколько переломов. Ранее 4 июля в Чечне неизвестные атаковали журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, когда они прилетели в Грозный для оглашения приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. URA.RU предоставляло полную информацию о Елене Милашиной. Матери оппозиционных активистов Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых Зареме Мусаевой вынесли приговор в виде 5,5 лет лишения свободы. В 2022 году она совершила нападение на полицейского в Чечне во время задержания.

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова планируют доставить в Москву из Беслана бортом МЧС. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев. «Вероятно, Милашину и Немова бортом МЧС их доставят в Москву», — передает слова Цогоева ТАСС. Он добавил, что состояние Милашиной требует обследования и она сейчас проходит МРТ, так как у нее обнаружено множество переломов, а у Немова имеется ножевое ранение и также несколько переломов. Ранее 4 июля в Чечне неизвестные атаковали журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, когда они прилетели в Грозный для оглашения приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. URA.RU предоставляло полную информацию о Елене Милашиной. Матери оппозиционных активистов Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых Зареме Мусаевой вынесли приговор в виде 5,5 лет лишения свободы. В 2022 году она совершила нападение на полицейского в Чечне во время задержания.