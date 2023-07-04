Пермяка отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе и захвате заложников

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении Фото:

Дзержинский районный суд Перми отправил в колонию мужчину, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе и захвате заложников. Свой поступок пермяк совершил из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры.

«В один из дней апреля 2022 года, виновный в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил и сообщил в полицию, что он заложил бомбу в одном из баров Перми и взял людей в заложники. При этом мужчина знал, что данная информация не соответствует действительности. Суд приговорил виновного к году лишения свободы», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

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Дзержинский районный суд Перми отправил в колонию мужчину, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе и захвате заложников. Свой поступок пермяк совершил из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры. «В один из дней апреля 2022 года, виновный в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил и сообщил в полицию, что он заложил бомбу в одном из баров Перми и взял людей в заложники. При этом мужчина знал, что данная информация не соответствует действительности. Суд приговорил виновного к году лишения свободы», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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