Пермяка отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе и захвате заложников

04 июля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дзержинский районный суд Перми отправил в колонию мужчину, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе и захвате заложников. Свой поступок пермяк совершил из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры. «В один из дней апреля 2022 года, виновный в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил и сообщил в полицию, что он заложил бомбу в одном из баров Перми и взял людей в заложники. При этом мужчина знал, что данная информация не соответствует действительности. Суд приговорил виновного к году лишения свободы», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

Дзержинский районный суд Перми отправил в колонию мужчину, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе и захвате заложников. Свой поступок пермяк совершил из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры. «В один из дней апреля 2022 года, виновный в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил и сообщил в полицию, что он заложил бомбу в одном из баров Перми и взял людей в заложники. При этом мужчина знал, что данная информация не соответствует действительности. Суд приговорил виновного к году лишения свободы», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.