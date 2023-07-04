На Камчатке упал истребитель МиГ-31 04 июля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 + МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета, сообщили в Тихоокеанском флоте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет МиГ-31 исчез с радаров над морем на Камчатке, и в настоящее время проводятся поисковые операции для его обнаружения. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте. «Ведутся поиски пропавшего истребителя МиГ-31», — передает слова представителей флота РИА Новости. Там добавили, что МиГ-31 попал в аварию во время учебного полета в Камчатском крае. Самолет МиГ-31 исчез с радаров над морем на Камчатке, и в настоящее время проводятся поисковые операции для его обнаружения. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте. «Ведутся поиски пропавшего истребителя МиГ-31», — передает слова представителей флота РИА Новости. Там добавили, что МиГ-31 попал в аварию во время учебного полета в Камчатском крае. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям