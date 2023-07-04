На Камчатке упал истребитель МиГ-31

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МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета, сообщили в Тихоокеанском флоте Фото:

Самолет МиГ-31 исчез с радаров над морем на Камчатке, и в настоящее время проводятся поисковые операции для его обнаружения. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте.

«Ведутся поиски пропавшего истребителя МиГ-31», — передает слова представителей флота РИА Новости. Там добавили, что МиГ-31 попал в аварию во время учебного полета в Камчатском крае.

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Самолет МиГ-31 исчез с радаров над морем на Камчатке, и в настоящее время проводятся поисковые операции для его обнаружения. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте. «Ведутся поиски пропавшего истребителя МиГ-31», — передает слова представителей флота РИА Новости. Там добавили, что МиГ-31 попал в аварию во время учебного полета в Камчатском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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