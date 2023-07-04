Полковник Алехин раскрыл, где пройдет следующий этап спецоперации на Украине

Сумская и Харьковская область могут стать частью следующего этапа спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
«Очень многое будет зависеть от южного направления: запорожского и южно-донбасского. Когда мы отразим украинское наступление, естественно, за ним последуют уже наш ответ. Я не исключаю, что какие-то наступательные действия будут нанесены по направлению Харьковской и Сумской областей. Нам же надо выполнять задачи по денацификации и демилитаризации, а в обороне их не решить», — сказал Геннадий Алехин.
Он подчеркнул, что пока идет плановая работа по уничтожению резервов ВСУ. «Бьют по Сумам, в частности, по центру принятия решений. В Днепропетровске, в Кривом Роге, в Харькове бьют по военным объектам, местам сосредоточения, базам, цехам, где ремонтируют технику. Это идет плановая военная работа с нашей стороны», — отметил полковник.
По его словам, уже сейчас идет подготовка украинских сил на этом направлении. «Между Харьковом и Белгородом на тех или иных участках роют окопы. Это, так называемое, предполье — опорные ротные пункты, боевые дозоры, наблюдательные посты. Роют на границе с Белгородской областью. Это тот же Волчанский район, Казачья Лопань — недалеко от пункта международного пропуска Гоптовка-Нехотеевка. То же самое происходит и в Сумской области. Надо учесть, что на Купянском направлении, это Харьковская область, жарко сейчас, там противник вторую линию обороны занимает, а наши поддавливают. Там идут, действительно, уже серьезные бои», — объяснил военный обозреватель.
Российская армия с помощью беспилотников нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы. Эту информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее представители Киевской власти пытались убедить общественность, что удар был нанесен по жилому дому.
Сумская и Харьковская область могут стать частью следующего этапа спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Очень многое будет зависеть от южного направления: запорожского и южно-донбасского. Когда мы отразим украинское наступление, естественно, за ним последуют уже наш ответ. Я не исключаю, что какие-то наступательные действия будут нанесены по направлению Харьковской и Сумской областей. Нам же надо выполнять задачи по денацификации и демилитаризации, а в обороне их не решить», — сказал Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что пока идет плановая работа по уничтожению резервов ВСУ. «Бьют по Сумам, в частности, по центру принятия решений. В Днепропетровске, в Кривом Роге, в Харькове бьют по военным объектам, местам сосредоточения, базам, цехам, где ремонтируют технику. Это идет плановая военная работа с нашей стороны», — отметил полковник. По его словам, уже сейчас идет подготовка украинских сил на этом направлении. «Между Харьковом и Белгородом на тех или иных участках роют окопы. Это, так называемое, предполье — опорные ротные пункты, боевые дозоры, наблюдательные посты. Роют на границе с Белгородской областью. Это тот же Волчанский район, Казачья Лопань — недалеко от пункта международного пропуска Гоптовка-Нехотеевка. То же самое происходит и в Сумской области. Надо учесть, что на Купянском направлении, это Харьковская область, жарко сейчас, там противник вторую линию обороны занимает, а наши поддавливают. Там идут, действительно, уже серьезные бои», — объяснил военный обозреватель. Российская армия с помощью беспилотников нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы. Эту информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее представители Киевской власти пытались убедить общественность, что удар был нанесен по жилому дому.