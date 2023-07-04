Полковник Алехин раскрыл, где пройдет следующий этап спецоперации на Украине

Полковник Алехин: Сумская и Харьковская область станут частью плана по контрнаступлению России

05 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия наносит удары по резервам ВСУ, сказал Геннадий Алехин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сумская и Харьковская область могут стать частью следующего этапа спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Очень многое будет зависеть от южного направления: запорожского и южно-донбасского. Когда мы отразим украинское наступление, естественно, за ним последуют уже наш ответ. Я не исключаю, что какие-то наступательные действия будут нанесены по направлению Харьковской и Сумской областей. Нам же надо выполнять задачи по денацификации и демилитаризации, а в обороне их не решить», — сказал Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что пока идет плановая работа по уничтожению резервов ВСУ. «Бьют по Сумам, в частности, по центру принятия решений. В Днепропетровске, в Кривом Роге, в Харькове бьют по военным объектам, местам сосредоточения, базам, цехам, где ремонтируют технику. Это идет плановая военная работа с нашей стороны», — отметил полковник. По его словам, уже сейчас идет подготовка украинских сил на этом направлении. «Между Харьковом и Белгородом на тех или иных участках роют окопы. Это, так называемое, предполье — опорные ротные пункты, боевые дозоры, наблюдательные посты. Роют на границе с Белгородской областью. Это тот же Волчанский район, Казачья Лопань — недалеко от пункта международного пропуска Гоптовка-Нехотеевка. То же самое происходит и в Сумской области. Надо учесть, что на Купянском направлении, это Харьковская область, жарко сейчас, там противник вторую линию обороны занимает, а наши поддавливают. Там идут, действительно, уже серьезные бои», — объяснил военный обозреватель. Российская армия с помощью беспилотников нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы. Эту информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее представители Киевской власти пытались убедить общественность, что удар был нанесен по жилому дому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сумская и Харьковская область могут стать частью следующего этапа спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Очень многое будет зависеть от южного направления: запорожского и южно-донбасского. Когда мы отразим украинское наступление, естественно, за ним последуют уже наш ответ. Я не исключаю, что какие-то наступательные действия будут нанесены по направлению Харьковской и Сумской областей. Нам же надо выполнять задачи по денацификации и демилитаризации, а в обороне их не решить», — сказал Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что пока идет плановая работа по уничтожению резервов ВСУ. «Бьют по Сумам, в частности, по центру принятия решений. В Днепропетровске, в Кривом Роге, в Харькове бьют по военным объектам, местам сосредоточения, базам, цехам, где ремонтируют технику. Это идет плановая военная работа с нашей стороны», — отметил полковник. По его словам, уже сейчас идет подготовка украинских сил на этом направлении. «Между Харьковом и Белгородом на тех или иных участках роют окопы. Это, так называемое, предполье — опорные ротные пункты, боевые дозоры, наблюдательные посты. Роют на границе с Белгородской областью. Это тот же Волчанский район, Казачья Лопань — недалеко от пункта международного пропуска Гоптовка-Нехотеевка. То же самое происходит и в Сумской области. Надо учесть, что на Купянском направлении, это Харьковская область, жарко сейчас, там противник вторую линию обороны занимает, а наши поддавливают. Там идут, действительно, уже серьезные бои», — объяснил военный обозреватель. Российская армия с помощью беспилотников нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы. Эту информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее представители Киевской власти пытались убедить общественность, что удар был нанесен по жилому дому.