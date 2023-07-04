Соратник Кадырова обвинил западные спецслужбы в нападении на журналистку Милашину

Министр печати Чечни Дудаев: в нападении на Милашину и Немова прослеживается «почерк западных спецслужб»

04 июля 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

По мнению Дудаева, напавшие на Милашину хотели дискредитировать РФ переда саммитом НАТО Фото: State Department photo / Public Domain новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне В деле нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Такое заявление сделал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? <…> Нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — написал Дудаев в Telegram . На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. Неизвестные избили Милашину и Немова у выезда из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил разобраться с инцидентом. По его словам, компетентным службам дано указание о приложении максимальных усилий для выявления личностей нападавших.

В деле нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Такое заявление сделал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? <…> Нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — написал Дудаев в Telegram. На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. Неизвестные избили Милашину и Немова у выезда из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил разобраться с инцидентом. По его словам, компетентным службам дано указание о приложении максимальных усилий для выявления личностей нападавших.