Соратник Кадырова обвинил западные спецслужбы в нападении на журналистку Милашину

Министр печати Чечни Дудаев: в нападении на Милашину и Немова прослеживается «почерк западных спецслужб»
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Елена Милашина. stock , stock, Миланшина Елена
По мнению Дудаева, напавшие на Милашину хотели дискредитировать РФ переда саммитом НАТО Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

В деле нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Такое заявление сделал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? <…> Нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — написал Дудаев в Telegram.

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. Неизвестные избили Милашину и Немова у выезда из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил разобраться с инцидентом. По его словам, компетентным службам дано указание о приложении максимальных усилий для выявления личностей нападавших.

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В деле нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Такое заявление сделал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? <…> Нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — написал Дудаев в Telegram. На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева, который обвиняется в нападении на участкового. Неизвестные избили Милашину и Немова у выезда из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил разобраться с инцидентом. По его словам, компетентным службам дано указание о приложении максимальных усилий для выявления личностей нападавших.
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