Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки Милашиной в Чечне

Рамзан Кадыров прокомментировал избиение Елены Милашиной в Грозном
новость из сюжетаНа журналистку Елену Милашину напали в Чечне
Дано указание компетентным службам о приложении максимальных усилий для выявления личностей нападавших на журналистку Елену Милашину. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших», —
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