Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки Милашиной в Чечне Кадыров поручил разобраться с нападением на журналистку Милашину 04 июля 2023 в 19:37 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров прокомментировал избиение Елены Милашиной в Грозном Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Дано указание компетентным службам о приложении максимальных усилий для выявления личностей нападавших на журналистку Елену Милашину. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что немедленно после получения сообщения о произошедшем, органы начали свою работу. Дано указание компетентным службам о приложении максимальных усилий для выявления личностей нападавших на журналистку Елену Милашину. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что немедленно после получения сообщения о произошедшем, органы начали свою работу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям