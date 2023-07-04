Сотрудники пермского ЧОП утверждают, что дрессировщик цирка получил травмы из-за своих коллег

04 июля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники ЧОП утверждают, что сами получили побои от постояльцев гостиницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ЧОП утверждают, что дрессировщик Игорь Корчагин пострадал в результате действий своих коллег, которые находились рядом с ним во время ЧП в гостинице пермского цирка на Бульваре Гагарина, 39А. По словам сотрудников охранного предприятия, их вызвали на место из-за жалоб на громкую музыку. Когда охранники прибыли в гостиницу, они увидели группу агрессивных мужчин, начавших драку. «Мы увидели компанию. Я попросил вести себя тише. Тогда мужчина, которого позже увезли на скорой, ударил меня в грудь. С места соскочил второй мужчина и ударил меня в лоб. Я сказал водителю, что надо вызвать полицию, так как люди ведут себя неадекватно. Кое-как мы вырвались, в это время подъехали сотрудники других охранных предприятий. Один пытался остановить побежавшего на нас мужчину и стукнул его по ногам. Артист был пьян, от удара сел на пол. Когда его начали поднимать товарищи, они его уронили. Он стукнулся о кафель головой и захрипел», — рассказал изданию «АиФ-Прикамье» один из сотрудников ЧОП. По данным издания, на место ЧП также прибыли сотрудники Росгвардии, скорой помощи и полицейские. Побои, полученные охранниками, были зафиксированы, подано соответствующее заявление в органы МВД. Ранее в Перми возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью циркового артиста Игоря Корчагина. Он находится в больнице. Дрессировщик отвечает в шоу «Эпохи» за номер с верблюдами «Белое солнце пустыни», посвященный периоду гражданской войны. Оставшиеся два представления, запланированные на 8 и 9 июля, состоятся без участия артиста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ЧОП утверждают, что дрессировщик Игорь Корчагин пострадал в результате действий своих коллег, которые находились рядом с ним во время ЧП в гостинице пермского цирка на Бульваре Гагарина, 39А. По словам сотрудников охранного предприятия, их вызвали на место из-за жалоб на громкую музыку. Когда охранники прибыли в гостиницу, они увидели группу агрессивных мужчин, начавших драку. «Мы увидели компанию. Я попросил вести себя тише. Тогда мужчина, которого позже увезли на скорой, ударил меня в грудь. С места соскочил второй мужчина и ударил меня в лоб. Я сказал водителю, что надо вызвать полицию, так как люди ведут себя неадекватно. Кое-как мы вырвались, в это время подъехали сотрудники других охранных предприятий. Один пытался остановить побежавшего на нас мужчину и стукнул его по ногам. Артист был пьян, от удара сел на пол. Когда его начали поднимать товарищи, они его уронили. Он стукнулся о кафель головой и захрипел», — рассказал изданию «АиФ-Прикамье» один из сотрудников ЧОП. По данным издания, на место ЧП также прибыли сотрудники Росгвардии, скорой помощи и полицейские. Побои, полученные охранниками, были зафиксированы, подано соответствующее заявление в органы МВД. Ранее в Перми возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью циркового артиста Игоря Корчагина. Он находится в больнице. Дрессировщик отвечает в шоу «Эпохи» за номер с верблюдами «Белое солнце пустыни», посвященный периоду гражданской войны. Оставшиеся два представления, запланированные на 8 и 9 июля, состоятся без участия артиста.