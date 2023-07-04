Советник главы «Росэнергоатома» назвал дату удара ВСУ по Запорожской АЭС

Карчаа: ВСУ ударят по Запорожской АЭС в ночь на 5 июля
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
ВСУ ударят по ЗАЭС ракетой «Точка-У», заявил Ренат Карчаа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 5 июля Киев планирует атаковать Запорожскую АЭС, используя высокоточное оружие и беспилотники-камикадзе. С таким заявлением выступил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Киев планирует атаковать ЗАЭС ночью 5 июля с использованием высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе», — передает слова Карчаа РИА Новости. Он добавил, что Украина якобы собирается нанести удар по станции ракетой «Точка-У», на которой будет боеголовка, содержащая радиоактивные отходы.

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В ночь на 5 июля Киев планирует атаковать Запорожскую АЭС, используя высокоточное оружие и беспилотники-камикадзе. С таким заявлением выступил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Киев планирует атаковать ЗАЭС ночью 5 июля с использованием высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе», — передает слова Карчаа РИА Новости. Он добавил, что Украина якобы собирается нанести удар по станции ракетой «Точка-У», на которой будет боеголовка, содержащая радиоактивные отходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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