Советник главы «Росэнергоатома» назвал дату удара ВСУ по Запорожской АЭС

ВСУ ударят по ЗАЭС ракетой «Точка-У», заявил Ренат Карчаа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 5 июля Киев планирует атаковать Запорожскую АЭС, используя высокоточное оружие и беспилотники-камикадзе. С таким заявлением выступил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Киев планирует атаковать ЗАЭС ночью 5 июля с использованием высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе», — передает слова Карчаа РИА Новости. Он добавил, что Украина якобы собирается нанести удар по станции ракетой «Точка-У», на которой будет боеголовка, содержащая радиоактивные отходы.
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