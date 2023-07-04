В Прикамье следователи начали проверку из-за жалобы жителей поселка в эфире «Первого канала»

Следственный комитет: в поселке Углеуральский жители аварийных домов не обеспечены жильем

Следователи начали проверку по факту возможного нарушения прав жильцов аварийных домов в пермском поселке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае следователи начали проверку по факту возможного нарушения прав жильцов аварийных домов в поселке Углеуральский. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». Пермяки ранее рассказали о тяжелых условиях жизни на передаче «Мужское и женское» в эфире «Первого канала».

«В СМИ сообщалось, что жильцы аварийных домов в поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа до настоящего времени не обеспечены жилыми помещениями, пригодными для постоянного проживания и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам», — говорится в посте. Следователи ведут проверку по данному факту.

На «Первом канале» жители аварийных домов из поселка Углеуральский пожаловались на то, что им приходится выживать в разрушающихся домах без отопления, с постоянно протекающей крышей и падающей штукатуркой. По словам одной из жительниц поселка, ей предлагали переселиться в маневренный фонд, но состояние временного жилья оказалось не лучше аварийного.

Ранее URA.RU писало, что в эфире «Первого канала» к общению с жильцами аварийных домов поселка Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) подключились представители администрации по прямой связи. По их словам, многие жители отказываются от предложенного маневренного фонда, и в случае повторного отказа чиновники будут обращаться в суд с иском о принудительном переселении жильцов.