Жители пермского поселка пожаловались в эфире «Первого канала» на невыносимые условия жизни

04 июля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Со слов жителей, крыши и стен домов осыпаются на глазах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Углеуральский Губахинского округа Пермского края пришли на передачу «Мужское и женское» на «Первом канале», чтобы рассказать о тяжелых условиях жизни. В населенном пункте люди проживают в аварийных и разрушающихся домах без отопления, с постоянно протекающей крышей и падающей штукатуркой. «Начался обваливаться потолок в туалете. Когда котельные закрылись, дом стал холодный, у нас в комнате стали промерзать стены. С маленьким ребенком зимой это был ужас. Это черная стена. Зимой там просто иней. В 2008, в 2009 годах у нас между стенками загорелась проводка. Нам администрация сказала, что это не наша вина, мы этого делать не будем», — рассказала на шоу Милана Ахунова, которая ранее жила в поселке. Также по ее словам зимой им приходилось ежедневно топить печь в многоквартирном доме, чтобы не замерзнуть. Другая гостья шоу Наталья Александрович является инвалидом II группы, она показала на шоу условия в которых живет. В ее доме осыпается стенка, на крыше есть множество дыр, через которые просачивается вода, у проводки аварийное состояние, а обои и стены покрыты плесенью. Как заявила женщина, проблемы начались, когда администрация Губахинского округа решила убрать из поселка котельные, оставив его без отопления. Тогда здания начали приходить в негодность из-за сырости и холода. По словам Александрович, ей предлагали переселиться в маневренный фонд, но состояния временного жилья не сильно лучше аварийных домов в поселке. Во время передачи к общению с жильцами подключились представители администрации по прямой связи. По их словам, многие жители отказываются от предложенного маневренного фонда, и в случае повторного отказа чиновники будут обращаться в суд с иском о принудительном переселении жильцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Углеуральский Губахинского округа Пермского края пришли на передачу «Мужское и женское» на «Первом канале», чтобы рассказать о тяжелых условиях жизни. В населенном пункте люди проживают в аварийных и разрушающихся домах без отопления, с постоянно протекающей крышей и падающей штукатуркой. «Начался обваливаться потолок в туалете. Когда котельные закрылись, дом стал холодный, у нас в комнате стали промерзать стены. С маленьким ребенком зимой это был ужас. Это черная стена. Зимой там просто иней. В 2008, в 2009 годах у нас между стенками загорелась проводка. Нам администрация сказала, что это не наша вина, мы этого делать не будем», — рассказала на шоу Милана Ахунова, которая ранее жила в поселке. Также по ее словам зимой им приходилось ежедневно топить печь в многоквартирном доме, чтобы не замерзнуть. Другая гостья шоу Наталья Александрович является инвалидом II группы, она показала на шоу условия в которых живет. В ее доме осыпается стенка, на крыше есть множество дыр, через которые просачивается вода, у проводки аварийное состояние, а обои и стены покрыты плесенью. Как заявила женщина, проблемы начались, когда администрация Губахинского округа решила убрать из поселка котельные, оставив его без отопления. Тогда здания начали приходить в негодность из-за сырости и холода. По словам Александрович, ей предлагали переселиться в маневренный фонд, но состояния временного жилья не сильно лучше аварийных домов в поселке. Во время передачи к общению с жильцами подключились представители администрации по прямой связи. По их словам, многие жители отказываются от предложенного маневренного фонда, и в случае повторного отказа чиновники будут обращаться в суд с иском о принудительном переселении жильцов.