Курганских детей оставили без вакцины от смертельно опасной инфекции

05 июля 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие вакцины от кори в детских поликлиниках Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие в детских больницах вакцины от кори. Об этом горожанка написала на портале «Обратись». «Когда в детских поликлиниках появится вакцина от кори и паротита?», — задала вопрос женщина в своем обращении. Она указала на необходимость иммунизации детей от опасной инфекции. По данным медиков, корь крайне заразна и специфического лечения против нее не существует. Надежным методом предупреждения кори является вакцинация. Представители депздрава Курганской области написали в ответе на сайте «Обратись», что данная вакцина поставляется по распределению минздрава России. При поступлении в область, подчеркнули в ведомстве, вакцина будет незамедлительно направлена в детскую поликлинику. Ранее пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области сообщала URA.RU, что в регионе планируется в 2023 году привить от кори 6 тысяч детей. Кроме того, по данным ведомства, в области продолжится подчищающая иммунизация тех жителей, кто пропустил плановую прививку от кори.

Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие в детских больницах вакцины от кори. Об этом горожанка написала на портале «Обратись». «Когда в детских поликлиниках появится вакцина от кори и паротита?», — задала вопрос женщина в своем обращении. Она указала на необходимость иммунизации детей от опасной инфекции. По данным медиков, корь крайне заразна и специфического лечения против нее не существует. Надежным методом предупреждения кори является вакцинация. Представители депздрава Курганской области написали в ответе на сайте «Обратись», что данная вакцина поставляется по распределению минздрава России. При поступлении в область, подчеркнули в ведомстве, вакцина будет незамедлительно направлена в детскую поликлинику. Ранее пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области сообщала URA.RU, что в регионе планируется в 2023 году привить от кори 6 тысяч детей. Кроме того, по данным ведомства, в области продолжится подчищающая иммунизация тех жителей, кто пропустил плановую прививку от кори.