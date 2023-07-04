04 июля 2023
03 июля 2023

Курганских детей оставили без вакцины от смертельно опасной инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие вакцины от кори в детских поликлиниках Фото:

Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие в детских больницах вакцины от кори. Об этом горожанка написала на портале «Обратись».

«Когда в детских поликлиниках появится вакцина от кори и паротита?», — задала вопрос женщина в своем обращении. Она указала на необходимость иммунизации детей от опасной инфекции.

По данным медиков, корь крайне заразна и специфического лечения против нее не существует. Надежным методом предупреждения кори является вакцинация.

Представители депздрава Курганской области написали в ответе на сайте «Обратись», что данная вакцина поставляется по распределению минздрава России. При поступлении в область, подчеркнули в ведомстве, вакцина будет незамедлительно направлена в детскую поликлинику.

Ранее пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области сообщала URA.RU, что в регионе планируется в 2023 году привить от кори 6 тысяч детей. Кроме того, по данным ведомства, в области продолжится подчищающая иммунизация тех жителей, кто пропустил плановую прививку от кори.

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Жительница Кургана пожаловалась на отсутствие в детских больницах вакцины от кори. Об этом горожанка написала на портале «Обратись». «Когда в детских поликлиниках появится вакцина от кори и паротита?», — задала вопрос женщина в своем обращении. Она указала на необходимость иммунизации детей от опасной инфекции. По данным медиков, корь крайне заразна и специфического лечения против нее не существует. Надежным методом предупреждения кори является вакцинация. Представители депздрава Курганской области написали в ответе на сайте «Обратись», что данная вакцина поставляется по распределению минздрава России. При поступлении в область, подчеркнули в ведомстве, вакцина будет незамедлительно направлена в детскую поликлинику. Ранее пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области сообщала URA.RU, что в регионе планируется в 2023 году привить от кори 6 тысяч детей. Кроме того, по данным ведомства, в области продолжится подчищающая иммунизация тех жителей, кто пропустил плановую прививку от кори.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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