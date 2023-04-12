В Курганской области началась подчищающая вакцинация от кори

13 апреля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Прививки поставят дополнительно более 3,4 тысячам человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области проводится подчищающая иммунизация от кори. Планируется привить более 1900 взрослых и 1500 детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области. «В рамках исполнения постановления Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 8 февраля 2023 г. N 1 „О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации“, с 3 апреля 2023 года в Курганской области запланированы на подчищающую иммунизацию более 1900 взрослых и 1500 детей», — сообщили в ведомстве. Подчищающая иммунизация касается тех, кто по какой-то причине пропустил сроки вакцинации или ревакцинации, либо ранее отказывался от прививки, а также трудовых мигрантов и кочующее население. Ее еще называют дополнительной к Нацкалендарю. В 2023 году к плановой иммунизации от кори в Курганской области запланировано 6 000 детей и 2500 взрослых, на ревакцинацию — 9000 детей и 3100 взрослых. На сегодняшний день прививки поставили 1849 детей и 1170 взрослых, ревакцинированы 2800 детей и 1379 взрослых. Вспышка заболевания корью в Курганской области была в 2014 году (36 случаев). С 2015 по настоящее время случаи кори в регионе не регистрируются. Корь крайне заразна, специфического лечения против нее не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Прививку ставят детям в возрасте 1 год, а ревакцинацию в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из «групп риска» — работники лечебных, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом. Желающие поставить прививку должны обратиться в медорганизацию по месту жительства для уточнения иммунного статуса. Трудовые мигранты получают прививки через центр «СПИД». Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ребенок заболел смертельно опасной инфекцией — корью. Диагноз подтвержден 11 апреля. Его ребенка была антипрививочницей, сообщили местные власти. В Челябинской области подтвердились случаи кори у медика и двухлетнего ребенка. В начале апреля вспышка кори была в Екатеринбурге среди рабочих мигрантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области проводится подчищающая иммунизация от кори. Планируется привить более 1900 взрослых и 1500 детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области. «В рамках исполнения постановления Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 8 февраля 2023 г. N 1 „О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации“, с 3 апреля 2023 года в Курганской области запланированы на подчищающую иммунизацию более 1900 взрослых и 1500 детей», — сообщили в ведомстве. Подчищающая иммунизация касается тех, кто по какой-то причине пропустил сроки вакцинации или ревакцинации, либо ранее отказывался от прививки, а также трудовых мигрантов и кочующее население. Ее еще называют дополнительной к Нацкалендарю. В 2023 году к плановой иммунизации от кори в Курганской области запланировано 6 000 детей и 2500 взрослых, на ревакцинацию — 9000 детей и 3100 взрослых. На сегодняшний день прививки поставили 1849 детей и 1170 взрослых, ревакцинированы 2800 детей и 1379 взрослых. Вспышка заболевания корью в Курганской области была в 2014 году (36 случаев). С 2015 по настоящее время случаи кори в регионе не регистрируются. Корь крайне заразна, специфического лечения против нее не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Прививку ставят детям в возрасте 1 год, а ревакцинацию в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из «групп риска» — работники лечебных, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом. Желающие поставить прививку должны обратиться в медорганизацию по месту жительства для уточнения иммунного статуса. Трудовые мигранты получают прививки через центр «СПИД». Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ребенок заболел смертельно опасной инфекцией — корью. Диагноз подтвержден 11 апреля. Его ребенка была антипрививочницей, сообщили местные власти. В Челябинской области подтвердились случаи кори у медика и двухлетнего ребенка. В начале апреля вспышка кори была в Екатеринбурге среди рабочих мигрантов.