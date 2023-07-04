В администрации свердловского города объяснили, почему до них невозможно дозвониться

Телефоны администрации ГО Нижней Салды оказались не доступны для жителей из-за ремонта в здании. Об этом сообщили в администрации. Уточняется, что сотрудники переехали в соседнее здание.
«К нам обращаются жители города с вопросом о том, почему не отвечают телефоны администрации. В связи с ремонтом крыши в здании на Фрунзе, 2 все сотрудники администрации переехали в соседнее здание по адресу площадь Свободы, 9», — сообщили на странице «Администрации ГО Нижняя Салда» соцсети «Вконтакте».
В администрации добавили, что задержка с переносами телефонов возникла из-за отпусков сотрудников, занимающихся подключением. «Обещают подключить до 7 июля. Перечень телефонов мы опубликуем позже, после подключения. Пока что можно писать в группу, а также на электронную почту», — рассказали в группе городского округа.
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