В администрации свердловского города объяснили, почему до них невозможно дозвониться

Администрация ГО Нижней Салды: телефоны администрации не доступны из-за ремонта в здании

05 июля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Подключить связь планируют 7 июля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Телефоны администрации ГО Нижней Салды оказались не доступны для жителей из-за ремонта в здании. Об этом сообщили в администрации. Уточняется, что сотрудники переехали в соседнее здание. «К нам обращаются жители города с вопросом о том, почему не отвечают телефоны администрации. В связи с ремонтом крыши в здании на Фрунзе, 2 все сотрудники администрации переехали в соседнее здание по адресу площадь Свободы, 9», — сообщили на странице «Администрации ГО Нижняя Салда» соцсети «Вконтакте». В администрации добавили, что задержка с переносами телефонов возникла из-за отпусков сотрудников, занимающихся подключением. «Обещают подключить до 7 июля. Перечень телефонов мы опубликуем позже, после подключения. Пока что можно писать в группу, а также на электронную почту», — рассказали в группе городского округа.

Телефоны администрации ГО Нижней Салды оказались не доступны для жителей из-за ремонта в здании. Об этом сообщили в администрации. Уточняется, что сотрудники переехали в соседнее здание. «К нам обращаются жители города с вопросом о том, почему не отвечают телефоны администрации. В связи с ремонтом крыши в здании на Фрунзе, 2 все сотрудники администрации переехали в соседнее здание по адресу площадь Свободы, 9», — сообщили на странице «Администрации ГО Нижняя Салда» соцсети «Вконтакте». В администрации добавили, что задержка с переносами телефонов возникла из-за отпусков сотрудников, занимающихся подключением. «Обещают подключить до 7 июля. Перечень телефонов мы опубликуем позже, после подключения. Пока что можно писать в группу, а также на электронную почту», — рассказали в группе городского округа.