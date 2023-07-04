04 июля 2023

В России в пять раз увеличатся штрафы за недопуск газовщиков в квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, газ, огнеопасно газ, дом, дом жилой
Для россиян увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиры Фото:

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому в пять раз вырастут штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом говорится в отзыве кабмина РФ на документ.

«Штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиры составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5—10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей», — приводят «Известия» данные из законопроекта.

Уточняется, что россиян будут штрафовать на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования. Законопроект направлен на сокращение числа аварий с бытовым газом.

Ранее эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин рассказал URA.RU, что с газом всегда были проблемы, но сейчас они заметно обострились. Раньше, подчеркнул эксперт, проверки газового оборудования проходили регулярно, а сегодня это уже не так.

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Правительство России поддержало законопроект, согласно которому в пять раз вырастут штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом говорится в отзыве кабмина РФ на документ. «Штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиры составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5—10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей», — приводят «Известия» данные из законопроекта. Уточняется, что россиян будут штрафовать на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования. Законопроект направлен на сокращение числа аварий с бытовым газом. Ранее эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин рассказал URA.RU, что с газом всегда были проблемы, но сейчас они заметно обострились. Раньше, подчеркнул эксперт, проверки газового оборудования проходили регулярно, а сегодня это уже не так.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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