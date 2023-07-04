В России в пять раз увеличатся штрафы за недопуск газовщиков в квартиры

05 июля 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Для россиян увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Правительство России поддержало законопроект, согласно которому в пять раз вырастут штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом говорится в отзыве кабмина РФ на документ. «Штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиры составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5—10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей», — приводят «Известия» данные из законопроекта. Уточняется, что россиян будут штрафовать на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования. Законопроект направлен на сокращение числа аварий с бытовым газом. Ранее эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин рассказал URA.RU, что с газом всегда были проблемы, но сейчас они заметно обострились. Раньше, подчеркнул эксперт, проверки газового оборудования проходили регулярно, а сегодня это уже не так.

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому в пять раз вырастут штрафы за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом говорится в отзыве кабмина РФ на документ. «Штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиры составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5—10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей», — приводят «Известия» данные из законопроекта. Уточняется, что россиян будут штрафовать на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования. Законопроект направлен на сокращение числа аварий с бытовым газом. Ранее эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин рассказал URA.RU, что с газом всегда были проблемы, но сейчас они заметно обострились. Раньше, подчеркнул эксперт, проверки газового оборудования проходили регулярно, а сегодня это уже не так.